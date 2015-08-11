澳新经济指标预测--8月12日-8月19日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月10日当周
8月12日(三)
0030 澳洲消费者信心 8月 -- -3.2%
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 55.2
2245 新西兰食品物价指数 7月 -- +0.5%
8月13日(四)
2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 -- +2.70%
(较上年同期) -- +5.1%
8月14日(五)
0300 新西兰公债外资持有比例 7月 -- 64.1%
8月17日当周
8月17日(一)
暂无重要数据公布
8月18日(二)
0130 澳洲新车销售 7月 -- +3.8%
8月19日(三)
暂无重要数据公布(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”