《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月11日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 77.34 -3.13 -3.89 4134060
京东 28.02 -2.04 -6.79 24475357
新浪 39.77 -2.52 -5.96 1607393
搜狐 50.00 -1.18 -2.31 641497
网易 141.57 -7.65 -5.13 1017938
百度 167.94 -8.91 -5.04 5256887
台湾
台湾积体电路 20.83 -0.78 -3.61 4261290
联电 1.75 -0.05 -2.78 208795
日月光 5.00 -0.18 -3.47 366964
硅品精密 5.35 -0.08 -1.47 512436
和信超媒体 0.65 -0.01 -0.88 58987
友达 3.10 -0.06 -1.90 212646
中华电信 30.99 -0.53 -1.68 63755
台湾国际航电 40.24 -0.84 -2.04 1282711
香港
中国移动 65.68 -0.35 -0.53 136353
中国联通 14.25 -0.11 -0.77 169519
中国电信 56.14 -0.22 -0.39 14609
中芯国际 4.87 +0.25 +5.41 38555
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 84
(完)
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全部现汇报价 (整理 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”