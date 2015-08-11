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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 77.34 -3.13 -3.89 4134060

京东 28.02 -2.04 -6.79 24475357

新浪 39.77 -2.52 -5.96 1607393

搜狐 50.00 -1.18 -2.31 641497

网易 141.57 -7.65 -5.13 1017938

百度 167.94 -8.91 -5.04 5256887

台湾

台湾积体电路 20.83 -0.78 -3.61 4261290

联电 1.75 -0.05 -2.78 208795

日月光 5.00 -0.18 -3.47 366964

硅品精密 5.35 -0.08 -1.47 512436

和信超媒体 0.65 -0.01 -0.88 58987

友达 3.10 -0.06 -1.90 212646

中华电信 30.99 -0.53 -1.68 63755

台湾国际航电 40.24 -0.84 -2.04 1282711

香港

中国移动 65.68 -0.35 -0.53 136353

中国联通 14.25 -0.11 -0.77 169519

中国电信 56.14 -0.22 -0.39 14609

中芯国际 4.87 +0.25 +5.41 38555

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 84

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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全部现汇报价 (整理 张荻)

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