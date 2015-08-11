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货币新闻 | 2015年 8月 12日 星期三 06:52 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月12日至8月19日

汤森路透8月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

    公布时间          业绩季度及公司名称                       代码
    --------------------------------------------------------------------
    8月12日   AMC    Q4 2015 思科(Cisco Systems)               
    8月12日   BMO    Q2 2015 Macy's                            
    8月12日   AMC    Q4 2015 新闻集团(News)                    
    8月13日   BMO    Q2 2015 Advance Auto Parts                
    8月13日   AMC    Q3 2015 应用材料(Applied Materials)       
    8月13日   AMC    Q2 2015 Nordstrom                         
    8月13日   BMO    Q2 2015 Kohl's                            
    8月17日   AMC    Q3 2015 安捷伦科技(Agilent Technologies)  
    8月17日   BMO    Q4 2015 雅诗兰黛(Estée Lauder)            
    8月17日   AMC    Q2 2016 Urban Outfitters                  
    8月18日   AMC    Q3 2015 Analog Devices                    
    8月18日   BMO    Q2 2015 家得宝(Home Depot)                
    8月18日   BMO    Q2 2016 TJX Companies                     
    8月18日   11:00  Q2 2016 沃尔玛(Wal-Mart)                  
    8月19日   BMO    Q3 2015 Hormel Foods                      
    8月19日   AMC    Q2 2015 L Brands                          
    8月19日   BMO    Q2 2015 Lowe's Companies                  
    8月19日   AMC    Q1 2016 NetApp                            
    8月19日   BMO    Q2 2015 Staples                           
    8月19日   BMO    Q2 2015 Target                               
                
    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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