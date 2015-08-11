《美国上市公司业绩公布日程表》--8月12日至8月19日

汤森路透8月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 -------------------------------------------------------------------- 8月12日 AMC Q4 2015 思科(Cisco Systems) 8月12日 BMO Q2 2015 Macy's 8月12日 AMC Q4 2015 新闻集团(News) 8月13日 BMO Q2 2015 Advance Auto Parts 8月13日 AMC Q3 2015 应用材料(Applied Materials) 8月13日 AMC Q2 2015 Nordstrom 8月13日 BMO Q2 2015 Kohl's 8月17日 AMC Q3 2015 安捷伦科技(Agilent Technologies) 8月17日 BMO Q4 2015 雅诗兰黛(Estée Lauder) 8月17日 AMC Q2 2016 Urban Outfitters 8月18日 AMC Q3 2015 Analog Devices 8月18日 BMO Q2 2015 家得宝(Home Depot) 8月18日 BMO Q2 2016 TJX Companies 8月18日 11:00 Q2 2016 沃尔玛(Wal-Mart) 8月19日 BMO Q3 2015 Hormel Foods 8月19日 AMC Q2 2015 L Brands 8月19日 BMO Q2 2015 Lowe's Companies 8月19日 AMC Q1 2016 NetApp 8月19日 BMO Q2 2015 Staples 8月19日 BMO Q2 2015 Target 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 张涛)