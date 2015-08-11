美国个股：通用电气将美国医保金融业务以90亿美元出售给Capital One

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
通用电气旗下金融部门--通用金融(奇异资融,GE Capital)因其庞大的规模以及贷款组合带来的潜在风险，而成为政府密切监督的对象。在金融资产出售结束后，通用电气计划明年申请摘掉系统重要性金融机构(SIFI)的头衔。
对于Capital One而言，该交易将有助提升其医疗保健贷款业务。
“此次收购将使我们在向医疗保健领域提供金融服务方面占据领先的市场地位，”Capital One旗下Commercial Bank总裁Michael Slocum称。
通用电气的医保金融部门向医疗保健产品及服务公司提供直接贷款，并向辅助生活设施、疗养院和医疗实践运营商提供房地产贷款。
通用电气周二还表示，同意将该部门下属房地产股权投资业务作价约6亿美元售予另一买家，但并未透露此买家信息。
Capital One股价在周二盘后小幅涨至每股81.43美元，通用电气股价也微幅涨至25.80美元。(完) (编译 许娜/刘秀红；审校 王丽鑫/张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选