美国个股：通用电气将美国医保金融业务以90亿美元出售给Capital One

通用电气旗下金融部门--通用金融(奇异资融,GE Capital)因其庞大的规模以及贷款组合带来的潜在风险，而成为政府密切监督的对象。在金融资产出售结束后，通用电气计划明年申请摘掉系统重要性金融机构(SIFI)的头衔。

对于Capital One而言，该交易将有助提升其医疗保健贷款业务。

“此次收购将使我们在向医疗保健领域提供金融服务方面占据领先的市场地位，”Capital One旗下Commercial Bank总裁Michael Slocum称。

通用电气的医保金融部门向医疗保健产品及服务公司提供直接贷款，并向辅助生活设施、疗养院和医疗实践运营商提供房地产贷款。

通用电气周二还表示，同意将该部门下属房地产股权投资业务作价约6亿美元售予另一买家，但并未透露此买家信息。

Capital One股价在周二盘后小幅涨至每股81.43美元，通用电气股价也微幅涨至25.80美元。(完) (编译 许娜/刘秀红；审校 王丽鑫/张荻)