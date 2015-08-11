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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 07:05 BJT

重发-****主要国家经济指标预测--8月12日****

(重发调整格式) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月11日(二)

2350 日本企业物价(较前月) 7月 -0.1% -0.2%

(较上年同期) -2.9% -2.4%

8月12日(三)

0030 澳洲消费者信心 8月 -- -3.2%

0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.6% +0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

0300 韩国L货供额 8月 -- +9.5%

0430 日本工业生产(较前月) 6月修正值 -- +0.8%

产能利用指数(较前月) 6月 -- -3.0%

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 6月 -- 盈余3

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差13.10

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差41.84

0830 英国请领失业金人数(千人) 7月 增加1.5 增加7.0

按ILO标准计算的失业率 截至6月的三个月 5.6% 5.6%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.8% +3.2%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.8% +2.8%

0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 -0.2% -0.4%

(较上年同期) +1.5% +1.6%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 负5.4

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 397.2

再融资指数 -- 1,488.8

1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 6月 530.0 536.3

1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,320 盈余518

2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 55.2

2245 新西兰食品物价指数 7月 -- +0.5%

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 7月 正42 正40

2350 日本机械订单(较前月) 6月 -5.6% +0.6%

(较上年同期) +16.4% +19.3%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

8月11日(二)

0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 7月 正6 --

企业信心指数 正4 --

0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 7月 +0.1% --

(较上年同期) -0.5% --

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 -0.1% --

(较上年同期) +0.2% +0.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.0% --

(较上年同期) +0.3% +0.4%

0900 德国ZEW经济景气判断指数 8月 正25.0 正32.0

现况指数 正65.7 正64.4

1000 美国NFIB小企业信心指数 7月 95.4 --

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 19.3 19.5

1230 美国劳工成本 第二季初值 +0.5% +0.2%

非农生产率环比年率 +1.3% +1.6%

1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 6月 +0.9% +0.4%

趸售销售(较前月) +0.1% +0.4%

2300 韩国失业率 7月 3.7% --

(完)

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