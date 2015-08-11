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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 07:39 BJT

金砖国家：8月11日股汇市收盘纵览

路透8月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月11日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.06%或9.43点，至878.27点。

中国股市：沪综指震荡近收平，人民币中间价大幅贬值拖累大盘反弹

中国汇市：人民币收贬1.8%并创历史最大单日跌幅，央行完善中间价举措引巨震

香港股市：收盘小跌，人民币贬值打压航空和进口商股票

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收低0.57%，报49,072.339点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌，此前中国人民币一次性贬值近2%导致大宗商品急跌，并激起对新兴市场出口国竞争力的担忧。雷亚尔兑美元终场收报3.4963/78，上日收报3.4424/29。

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南非股市：上扬，Harmony Gold和AngloGold Ashanti等矿企领涨大盘，因中国人民币贬值推动金价上涨。指标Top-40指数 收高0.41%，报46,622点；大盘综合指数 收涨0.4%，报52,221点。

南非汇市：兰特兑美元跌至近一周低点，受中国安排人民币贬值拖累

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印度股市：下跌约1%，创近两周最低收位，银行股领跌大盘，此前印度国家银行(SBI)公布的季度业绩令投资者失望。BSE指数 收低0.84%至27,866.09点；NSE指数 跌0.74%至8,462.35点。

印度汇市：卢比兑美元 受人民币贬值近2%影响下跌，收报64.19/64.20，上日收报63.87/63.88。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.09%至830.330点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.79%至453.07点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌2.34%至64.280。卢布兑欧元 跌2.67%至71.054。(完) (整理 白云; 审校 王兴亚)

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