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市场报道 | 2015年 8月 12日 星期三 07:46 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月12日-8月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月10日当周

8月12日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 397.2

再融资指数 -- 1,488.8

1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 6月 530.0 536.3

1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,320 盈余518

8月13日(四)

1230 加拿大新屋价格指数 6月 +0.1% +0.2%

1230 美国进口物价(较前月) 7月 -1.1% -0.1%

出口物价(较前月) -0.3% -0.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月8日当周 27.0 27.0

四周均值(万人) -- 26.8

续请失业金人数(万人) 8月1日当周 224.7 225.5

1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.5% -0.3%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.1%

1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.3% +0.3%

8月14日(五)

1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +2.1% +0.1%

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.4%

(较上年同期) -0.9% -0.7%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) +0.5% +0.8%

1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.2%

产能利用率 78.0% 77.8%

制造业产出(较前月) +0.4% -0.1%

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 93.5 93.1

现况指数 107.0 107.2

预期指数 84.0 84.1

8月17日当周

8月17日(一)

1230 美国纽约联储制造业指数 8月 正5.0 正3.86

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 61 60

2000 美国整体资本净流动(亿美元) 6月 -- 净流入1,150

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入534

8月18日(二)

1230 美国建筑许可年率(万户) 7月 120.0 133.7

房屋开工年率(万户) 117.1 117.4

8月19日(三)

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.3%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.1%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.8%

每周平均实质所得(较前月) -- -0.3%

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 7月 -- +0.3%(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 张涛)

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