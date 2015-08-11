《中国报摘》--中国证券报8月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国人民银行周二公布数据，7月新增人民币贷款1.48万亿元，当月末广义货币供应量M2同比增长13.3%，增速比上月末高1.5个百分点。
* 其他:
--财政部、海关总署和国家税务总局印发了《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》，规定自9月1日起，对纳税人销售和进口的化肥，统一按13%税率征收增值税，原有的增值税免税和先征后返政策相应停止执行。
--国家发改委发布了多省份2015年重点流域水污染治理投资计划。截至周二，已发布18省份的投资计划，总投资为264.89亿元，其中中央预算内投资为75.92亿元，主要涉及的项目包括污水处理、污水改造、中水回用、建设管网、污泥处理、垃圾处理等。
--交易所市场首单由商业银行主导安排的企业资产证券化项目--宁波兴光燃气天然气供气合同债权1号资产支持证券周二发行，该项目亦是全国首单城投类企业资产证券化项目。项目原始权益人为宁波城建投资控股，农业银行 担任项目安排人及监管银行。
--中国航空工业集团公司旗下上市公司中航电子 、中航机电 、中航飞机 分别公告称，因筹划重大事项或重要事项未公告，公司股票周三起停牌。中航工业旗下另一家上市公司中航资本 已于8月7日起停牌。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”