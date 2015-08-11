《中国报摘》--中国证券报8月12日

* 头版头条:

--中国人民银行周二公布数据，7月新增人民币贷款1.48万亿元，当月末广义货币供应量M2同比增长13.3%，增速比上月末高1.5个百分点。

* 其他:

--财政部、海关总署和国家税务总局印发了《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》，规定自9月1日起，对纳税人销售和进口的化肥，统一按13%税率征收增值税，原有的增值税免税和先征后返政策相应停止执行。

--国家发改委发布了多省份2015年重点流域水污染治理投资计划。截至周二，已发布18省份的投资计划，总投资为264.89亿元，其中中央预算内投资为75.92亿元，主要涉及的项目包括污水处理、污水改造、中水回用、建设管网、污泥处理、垃圾处理等。

--交易所市场首单由商业银行主导安排的企业资产证券化项目--宁波兴光燃气天然气供气合同债权1号资产支持证券周二发行，该项目亦是全国首单城投类企业资产证券化项目。项目原始权益人为宁波城建投资控股，农业银行 担任项目安排人及监管银行。