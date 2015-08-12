中国个股：湖北能源拟向三峡集团和陕煤集团定向增发筹资60.6亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月12日 - 中国湖北能源集团股份有限公司 周三公告称，拟向三峡集团和陕煤集团定向增发股份，这两家公司以资产及现金共计60.6亿元人民币参与认购，其中三峡集团认购额达50亿元。
公告显示，本次定增发行价为5.25元，三峡集团除以湖北两家风电子公司折价约2.64亿元外，其余都用现金认购股份；陕煤集团全部以现金参与认购。募集资金将用于在湖北建设多个风电场和光伏电站工程、偿还三峡财务公司贷款等。
三峡集团旗下长江电力 原本就是湖北能源第二大股东，持有后者29.65%股份。增发完成后，三峡集团直接和间接拥有湖北能源39.03%股份，超越湖北国资委，成为湖北能源第一大股东。
本次发行完成后，三峡集团将把湖北省内风电整合到湖北能源，后者作为三峡集团湖北省内新能源开发的业务发展平台。
湖北能源周二收报8.08元，过去一个月上涨32.9%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”