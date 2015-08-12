中国个股：湖北能源拟向三峡集团和陕煤集团定向增发筹资60.6亿元

路透上海8月12日 - 中国湖北能源集团股份有限公司 周三公告称，拟向三峡集团和陕煤集团定向增发股份，这两家公司以资产及现金共计60.6亿元人民币参与认购，其中三峡集团认购额达50亿元。

公告显示，本次定增发行价为5.25元，三峡集团除以湖北两家风电子公司折价约2.64亿元外，其余都用现金认购股份；陕煤集团全部以现金参与认购。募集资金将用于在湖北建设多个风电场和光伏电站工程、偿还三峡财务公司贷款等。

三峡集团旗下长江电力 原本就是湖北能源第二大股东，持有后者29.65%股份。增发完成后，三峡集团直接和间接拥有湖北能源39.03%股份，超越湖北国资委，成为湖北能源第一大股东。

本次发行完成后，三峡集团将把湖北省内风电整合到湖北能源，后者作为三峡集团湖北省内新能源开发的业务发展平台。