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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 08:09 BJT

更新版 1--****主要国家经济指标预测--8月12日****

(新增日本企业物价的最新数据)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    8月12日(三)
    0030 澳洲消费者信心                                8月        --       -3.2%
    0130 澳洲薪资价格指数(较前季)                   第二季       +0.6%     +0.5%
                         (较上年同期)                            +2.3%     +2.3%
    0300 韩国L货供额                                   8月        --       +9.5%
    0430 日本工业生产(较前月)                    6月修正值        --       +0.8%
             产能利用指数(较前月)                      6月        --       -3.0%
    0645 法国经常帐收支(亿欧元)                        6月        --       盈余3
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  6月        --   顺差13.10
               全球贸易收支(亿欧元)                               --   顺差41.84
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      7月     增加1.5   增加7.0
             按ILO标准计算的失业率         截至6月的三个月        5.6%      5.6%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.8%     +3.2%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.8%     +2.8%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        6月       -0.2%     -0.4%
                       (较上年同期)                              +1.5%     +1.6%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         8月        --       负5.4
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周        --       397.2
             再融资指数                                           --     1,488.8
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     6月       530.0     536.3
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          7月   赤字1,320   盈余518
    2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               7月        --        55.2
    2245 新西兰食品物价指数                            7月        --       +0.5%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              7月        正42      正40
    2350 日本机械订单(较前月)                          6月       -5.6%     +0.6%
                     (较上年同期)                               +16.4%    +19.3%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    
    8月11日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 7月        正6       --
                          企业信心指数                            正4       --
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                 7月      +0.1%       --
                              (较上年同期)                      -0.5%       --
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         7月终值      -0.1%       --
                              (较上年同期)                      +0.2%      +0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 -2.0%       --
                                   (较上年同期)                 +0.3%      +0.4%
    0900 德国ZEW经济景气判断指数                       8月     正25.0     正32.0
                现况指数                                       正65.7     正64.4
    1000 美国NFIB小企业信心指数                        7月       95.4       --
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      7月       19.3       19.5
    1230 美国劳工成本                           第二季初值      +0.5%      +0.2%
              非农生产率环比年率                                +1.3%      +1.6%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                    6月      +0.9%      +0.4%
             趸售销售(较前月)                                   +0.1%      +0.4%
    2300 韩国失业率                                    7月       3.7%       --
    2350 日本企业物价(较前月)                          7月      -0.2%      -0.1%
                     (较上年同期)                               -3.0%      -2.9%
    (完)

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