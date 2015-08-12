版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 08:21 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月12日

路透香港8月12日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7594港元      )
                                                                                                                                                        
 美股道琼工业指数周二收低-212.33,或-1.21%,报17402.84点.因中国安排人民币贬值令市场意外，                                                                 
 消息打压在中国有巨大敞口的企业的股票，且令对全球经济前景的忧虑加重。                                                                              
                                                                                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅      成交量     ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                              
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                      
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                  
 中海油                       127.880    1.72      66385             9.923      -0.07                                                                   
 中国铝业                       9.750   -2.11      31269             3.026      -1.43                                                                   
                                                                                                                                                   
 中国移动                      65.680   -0.53     136353           101.927      -0.85                                                                   
 中国人寿                      18.840   -0.74     149174            29.237      -1.06                                                                   
 中石油                        94.320   -1.15      43915             7.319      -0.15                                                                   
 中石化                        74.030   -2.12      45435             5.744      -0.62                                                                   
 汇丰控股            <HSBC.K   45.180   -0.62    2769353            70.114       0.02                                                                   
 中电信                        56.140   -0.39      14609             4.356      -1.00                                                                   
 中国联通                      14.250   -0.77     169519            11.057      -0.57                                                                   
 兖州煤业                       5.940   -2.30      10243             4.609      -0.88                                                                   
 华能国际                      49.120   -0.39      10370             9.529      -0.22                                                                   
 南方航空                      44.230  -16.58      52366             6.864       1.54                                                                   
 东方航空                      36.830  -13.50      31882             5.716       4.68                                                                   
 中芯国际                       4.870    5.41      38555             0.756       2.13                                                                   
 （完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐