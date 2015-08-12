《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月12日

路透香港8月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7594港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-212.33,或-1.21%,报17402.84点.因中国安排人民币贬值令市场意外， 消息打压在中国有巨大敞口的企业的股票，且令对全球经济前景的忧虑加重。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 127.880 1.72 66385 9.923 -0.07 中国铝业 9.750 -2.11 31269 3.026 -1.43 中国移动 65.680 -0.53 136353 101.927 -0.85 中国人寿 18.840 -0.74 149174 29.237 -1.06 中石油 94.320 -1.15 43915 7.319 -0.15 中石化 74.030 -2.12 45435 5.744 -0.62 汇丰控股 <HSBC.K 45.180 -0.62 2769353 70.114 0.02 中电信 56.140 -0.39 14609 4.356 -1.00 中国联通 14.250 -0.77 169519 11.057 -0.57 兖州煤业 5.940 -2.30 10243 4.609 -0.88 华能国际 49.120 -0.39 10370 9.529 -0.22 南方航空 44.230 -16.58 52366 6.864 1.54 东方航空 36.830 -13.50 31882 5.716 4.68 中芯国际 4.870 5.41 38555 0.756 2.13 （完）