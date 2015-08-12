《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月12日

*工商时报：

--经济成长率虽然面临「保二」大作战，但税收仍逆势冲高。财政部表示7月税收为1,048亿台币、年增0.7%，前7月税收为1兆2,993亿台币，较去年同期成长9%，也是历年同期新高。

--人民币重贬，银行已产生上百亿台币评价损失，也因而对TRF、DKO等人民币选择权商品全面发出担保品追缴令，甚至已有许多银行客户因为汇价贬破6.3，被迫提前到期认损。

--替金融资产管理公司(AMC)寻新出路，金管会开放其协助危楼或海砂屋改建、都更重建、承受烂尾楼等，其中对重建与改建工程可提供垫付款项，最高不逾AMC净值的七倍，若以目前14家金控或银行转投资有17家AMC来看，去年底净值363亿台币，最大垫付能量达2,542亿台币。

*经济日报：

--消息指出，经济部最快下周松绑12寸晶圆厂登陆投资办法，台积电 12寸晶圆厂可望如愿〞独资〞登陆。对此，经济部官员昨日并未否认，并强调〞正在检讨中〞。

--人民币中间价重挫幅度史上最大，握有大量人民币的投资人心急如焚，各大银行理财专员电话接到手软。但汇银主管请民众稍安勿躁，因为新台币兑美元汇率也跟着贬，所以持有人民币的投资人，即使有损失，也没有想像中严重。

--广达 法说会公布第二季每股纯益0.88台币，略低于法人预期的1台币。广达董事长林百里示警，电子产业第三季会有点辛苦，成长幅度将不若过往同期明显，但广达营运仍会优于产业平均水准。

--金管会研商放宽金融业转投资金融科技（FinTech）相关产业限制，原则敲定银行转投资的金融科技相关企业，持股若逾25%，这家公司金融业营收只要达51%即可，等于可做其他非金融业生意，至于持股未达25%更是不作任何限制，8月底上路。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。