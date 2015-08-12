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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 08:33 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月12日-8月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月12日(三)

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告。

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席一项有关近期经济事务的会议(0130)。

8月13日(四)

首尔--韩国央行举行货币政策会议(0100)。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。

墨西哥城--墨西哥央行公布7月政策会议的会议记录(1400)。

布拉格--捷克央行理事会会议，但没有讨论货币政策议题的安排。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决议(2100)。

8月14日(五)

布拉格--捷克央行公布8月政策会议的会议记录(0700)。

8月17日(一)

暂无重要经济事件。

8月18日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议，料不宣布利率决定。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，商讨利率决定。

雅加达--印尼央行召开理事会会议，会后举行记者会。

8月19日(三)

安卡拉--土耳其央行与经济学家举行会议(0730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

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美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 张涛)

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