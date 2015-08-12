《新兴市场重要经济事件预告》--8月12日-8月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月12日(三)
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席一项有关近期经济事务的会议(0130)。
8月13日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策会议(0100)。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。
墨西哥城--墨西哥央行公布7月政策会议的会议记录(1400)。
布拉格--捷克央行理事会会议，但没有讨论货币政策议题的安排。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决议(2100)。
8月14日(五)
布拉格--捷克央行公布8月政策会议的会议记录(0700)。
8月17日(一)
暂无重要经济事件。
8月18日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议，料不宣布利率决定。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，商讨利率决定。
雅加达--印尼央行召开理事会会议，会后举行记者会。
8月19日(三)
安卡拉--土耳其央行与经济学家举行会议(0730)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”