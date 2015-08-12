《香港报摘》--经济日报8月12日

**头版头条**

--中国人民银行昨日突然宣布，为增加人民币市场化程度，改革完善滙率中间价报价制度，大幅下调人民币兑美元中间价1,136点子，贬值幅度达1.9%。现货价则应声贬值收降1.8%，至近三年新低，双双创下滙改以来最大单日跌幅。

**其他**

--人行压低人币滙率，对于去年11月17日因沪港通开通撤销人币每日2万元人民币兑换上限而涌现的「看涨式」人币结构产品，受到冲击。相关产品本周起陆续到期，惟人币终贬值，未触发因升值而带来额外约10厘利息，投资者反变蚀滙离场。

--人民银行突将人民币贬值1.8%后，忧虑经济不景的漩涡急剧向外围扩散，昨晚欧美股市下挫外，恒指夜期亦一度急跌219点，新加坡上市的富时中国A50指数期货亦曾跌1.8%，投资界料短綫股市难乐观。

--长和 旗下屈臣氏昨在铜锣湾开设全球第12,000间零售店，联席董事总经理兼副主席李泽钜表示：“香港是我们的屋企，在香港创造里程碑，对我来说有特别意义。”

--时隔8个月，利标 终透露与「万人迷」贝克汉姆合作品牌Seven Global最快于1至2个月内推出新产品，明言中国将是核心市场，亦攻欧美，望五年内品牌销售额达15亿美元。

--首创置业 公布向母企首创集团增发10亿股新内资股，集资30亿元人民币，将用于收购土储及发展项目等。公司指未来12个月内将不增发内资股，半年内不再增发H股。（完）

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