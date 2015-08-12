《全球汇市》美元兑日圆接近两个月高位，投资者关注人民币中间价

隔夜美元价格行为可能会影响到人民币中间价高（低），但这同时也可能会引发对澳新货币以及亚洲货币的新一轮抛盘。

澳元兑美元 早盘上涨约0.2%至0.7314，周二受中国人民币贬值消息拖累大跌1%左右。澳元通常被视为中国题材的流动性替代对象。

市场还将关注今日稍晚公布的中国数据，评估工业生产及固定资产投资的力道。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1045 1.1040 0.05 -8.70 1.2097

美元/日圆 125.07 125.10 -0.02 4.70 119.68

欧元/日圆 138.14 138.11 0.02 -4.88 144.78

美元/瑞郎 0.9875 0.9877 -0.02 -0.66 0.9941

英镑/美元 1.5585 1.5572 0.08 0.08 1.5573

美元/加元 1.3093 1.3110 -0.13 12.70 1.1618

澳元/美元 0.7313 0.7302 0.15 -10.47 0.8168

新西兰元/美元 0.6547 0.6533 0.21 -16.03 0.7797

澳元/日圆 91.460 91.350 0.12 -6.42 97.750

新西兰元/日圆 81.880 81.730 0.18 -12.43 93.310

英镑/日圆 194.92 194.81 0.06 4.89 186.38

澳元/新西兰元 1.1165 1.1167 -0.02 6.65 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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