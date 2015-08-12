《中国报摘》--其他报纸重要消息8月12日

**上海证券报**

--曾担任中国央行货币政策委员会委员的余永定表示，由于中国目前的经济形势，央行进一步放松货币政策的可能性很大，而美国可能在不久后退出量宽政策，人民币贬值压力可能会进一步增加。但长期看，汇率主要是由经常项目平衡决定的，只要中国依然能维持经常项目的平衡甚至略有顺差，人民币就可以保持基本稳定。

--中国金融四十人论坛高级研究员、曾任国家外管局国际收支司司长的管涛撰文认为，短期内的外汇市场震荡并不代表人民币汇率出现了趋势性变化。浮动汇率制度的一个重要特征就是超调，没有只涨不跌或者只跌不涨的货币；人民币汇率处于均衡合理水平是当前市场基本共识，并不存在大幅升值和贬值的基础。

--记者从中国家电协会获悉，《中国家用电器工业“十三五”发展指导意见》的讨论稿正在加紧制定，最终正式稿计划在年底公布。

--南京新百 、中源协和 、金卫医疗 三方针对中国脐带血库（CO） 股权的争夺继续升温。中源协和公告，其收购CO部分股份及可转债的计划依然在推进，同时，公司将成立海外并购基金，主要用于对海外项目并购提供资金支持。

**证券时报**

--记者获悉，山东信托和渤海信托日前已完成股份改制工作，积极筹备上市，其中山东信托以A股主板上市为目标，渤海信托则筹划挂牌新三板。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，建设银行 已启动“中港基金互认”相关准备工作，正对符合“北上”条件的基金产品进行研究。

--知情人士透露，目前已有200多家企业在上海证交所战略新兴板的排队审核当中，初步判断，其中100多家符合挂牌标准。

--记者获悉，监管层正计划对《证券期货经营机构落实资产管理“八条底线”禁止行为细则》进行重修，并于8月初已向部分机构进行了小范围的内部意见征询；在初步形成的讨论意见稿中，“八条底线”的禁止行为或将增加“利用资管计划开展场外配资活动”一项。（完）