《香港报摘》--信报8月12日

**头版头条**

--中国央行昨天出其不意把人民币兑美元开市前中间价较前日的水平大幅调低近2%，并宣布调整中间价机制，此举除令人民币兑美元现货价跌近2%，创历来最大单日跌幅外，亦触发亚洲区货币大跌；耶鲁大学高级研究员、前大摩亚洲区主席罗奇表示，货币战将恶化。

**其他**

--中国央行昨天将人民币兑美元中间价调低1.86%，据彭博统计，内地公司未偿还的美元、欧罗负债成本将因此增加100亿美元；内地公司外债规模累计已达5,290亿美元，且大多数未进行外滙风险对冲。

--主营高档手表零售的先施表行 昨早停牌，公布指集团主席兼控股股东朱李月华获独立第三方就股权交易作出接触，交易有机会导致全面收购。

--香港连锁时装店I.T 业绩受本地零售市道放缓打击，截至5月底止首季，其香港店舖销售及毛利率同告下跌，较该公司的中国内地及日本店舖表现明显失色。（完）

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