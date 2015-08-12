中国个股：中航工业旗下三家上市公司宣布停牌，因拟筹划重大事项

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月12日 - 中国央企整合继续展开。继中远、中海旗下上市公司集体停牌后，另一重量级央企中航工业旗下三家公司亦宣布周三起停牌，原因分别是拟筹划重大事项或有重大事项未公告，市场推测此举或预示中航工业集团又将有新的整合动作。
据上海和深圳两交易所网站显示，中航飞机 和中航机电 的公告内容基本一致，均为公司正在筹划重大事项，未披露复牌时间；中航电子 则称因重要事项未公告而停牌，并承诺将及时公告相关事项，并于股票停牌之日起的五个工作日内公告并复牌。
上海证券报今日报导称，这三家公司同属中航工业旗下，且都存在一定的资产注入预期。此前中航工业旗下另一上市公司中航资本 因重要事项未公告已于8月7日起停牌。
中航工业是特大型国企，于2008年11月由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。
此前曾有多只中海、中远系股票因正在筹划重大事项而停牌，其中包括中国远洋 和中海集运 等。 （完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”