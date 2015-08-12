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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 08:59 BJT

金属期市：伦铜小幅反弹，昨日因人民币贬值触及六年新低

中国央行周二安排人民币兑美元汇率中间价一次性贬值近2%，并称此举是市场化改革，但一些专家怀疑这可能是人民币在更长期内下跌的开始。

美国第二季非农生产率反弹，但潜在趋势仍然疲弱，暗示通胀攀升的速度可能快于分析师的预期。

LME交易商持仓报告周二显示，上周五基金经理人削减铜净空头仓位至1,501口，前一周为5,249口。(完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 张若琪/张涛)

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