金属期市：伦铜小幅反弹，昨日因人民币贬值触及六年新低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国央行周二安排人民币兑美元汇率中间价一次性贬值近2%，并称此举是市场化改革，但一些专家怀疑这可能是人民币在更长期内下跌的开始。
美国第二季非农生产率反弹，但潜在趋势仍然疲弱，暗示通胀攀升的速度可能快于分析师的预期。
LME交易商持仓报告周二显示，上周五基金经理人削减铜净空头仓位至1,501口，前一周为5,249口。(完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 张若琪/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”