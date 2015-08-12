中国企业：清华控股将投至少300亿元发展手机芯片技术，期望挑战高通

路透上海8月12日 - 中国清华控股集团董事长徐井宏表示，未来数年内将至少投资300亿元人民币发展手机芯片技术，希望能够追上手机芯片业的领导者美国高通公司 ，挑战高通在中国的领先地位。

中国日报周三报导引述他还指出，如果清华能够逐步赶上高通的技术，但清华的创新能力、中国巨大的手机市场以及国内较低人工成本，将会给清华带来巨大商业机会。

对于中国日报的上述报导，清华控股相关人士予以确认。

“坦白而言，相对于国际竞争者，我们在技术上还有3-5年的差距，特别是在先进的4G和5G产品上。”徐井宏说，“但是如果我们不去缩小技术差距，我们永远不会赢。”

他并透露，清华投资于芯片技术的部分资金将来自于政府资金。

今年2月，国家集成电路产业投资基金向清华控股旗下紫光集团的集成电路板块投资总计100亿元。而去年9月，英特尔表示，将向紫光集团旗下集成电路业务投资90亿元（约15亿美元），并获得20%股权。

紫光集团在收购展讯通信和锐迪科后正式涉足集成电路产业，这两家均是名列全球手机芯片前五的大型芯片企业。目前紫光已占据中国手机芯片市场份额的三分之一左右。

此前，有海外媒体报导称清华紫光集团已提议以230亿美元收购美国记忆体大厂美光 。而清华控股方面之后则回应称，公司仍在磋商收购美光的潜在交易，希望最终能成功。