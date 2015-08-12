《独家新闻》Markit拟调整高收益CDS指数纳入标准，使其更贴近现货市场

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约8月11日 - 据消息人士周二向汤森路透旗下IFR透露，Markit Group准备在下月调整其主要的信用互换指数，因担心该指数已不再与现货市场同步。
Markit计划改变其广泛使用的CDX北美高收益指数(CDX North American High-Yield Index)的纳入标准，以说明公司未偿债务的规模，及其针对债务的交易活动。
目前该指数只包括那些有大量信用违约互换(CDS)交易的公司。
Markit在业内的征询意见期截止到周二，料将在周末之前宣布调整标准的举措。
“CDX指数已不能准确反映现券市场的情况，”德意志银行信用分析师Oleg Melentyev表示。
根据国际互换与衍生品协会(ISDA)的数据，所谓的未平仓单一名称CDS合约名义净值已从2008年的1.5万亿(兆)美元下降，至今天的大约6,480亿美元。
交易活动下降，意味着单一名称CDS成交情况已不能准确反映更广泛的现券市场趋势。
Markit料将监视调整后的情况，并可能将投资级指数也做相应调整。投资级指数也出现了与现券市场脱钩的类似情况。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选