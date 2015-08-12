中国债市：首单城投类企业资产证券化在交易所市场发行--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月12日 - 中国证券报周三报导，交易所市场首单由商业银行主导安排的企业资产证券化（ABS）项目--宁波兴光燃气天然气供气合同债权1号资产支持证券周二发行，该项目亦是全国首单城投类企业资产证券化项目。
报导称，该ABS总发行规模52.5亿元人民币，将分三期发行，首期21亿元，年内将完成后续发行。该项目原始权益人为宁波城建投资控股公司，农业银行 担任项目安排人/托管银行/监管银行，农银汇理（上海）资产管理公司担任专项计划管理人。
该项目通过双层交易结构，开创了城投公司以持有优质资产进行证券化融资的新模式，提升了资产融资效率和资金使用效率。
中国资产证券化产品包括央行和银监会体系的信贷资产证券化，证监会的企业资产证券化，以及交易商协会推出的资产支持票据等几个序列。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”