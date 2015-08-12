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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 09:10 BJT

《汇市简讯》澳元/美元微升，等待人民币中间价

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* 澳元/美元亚市盘初反弹，受助于消费者信心数据

* 8月澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数劲升7.8%至99.5

* 澳元/美元微升至0.7322

* 不过整体情绪谨慎，市场等待美元/人民币中间价

* 有些人预期与上日收盘的6.32持平

* 其他人称这与央行新闻发布会不一致(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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