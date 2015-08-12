美国债市：30年弹指一挥间，票息高达10%的长债即将退出历史舞台

30年来，美国政府1985年8月发行的71.5亿美元CUSIP 912810DS4债券每年都雷打不动地支付10.625%的利息。

与它同期问世的许多流行事物却好景不长：可口可乐在推出新配方79天之后又重新采取原配方，Amiga计算机被苹果Mac电脑和Windows个人电脑取代，宽肩套装和梳着蓬松高发髻的造型很快变得过时。

这批公债几乎完整经历了债市长达32年的牛市。当它在1985年8月问世时，时任美国总统里根(雷根)正值他的第二任期，时任美联储主席沃克尔则在设法打消通胀疑虑，同时一心想将联邦基金利率维持在8%下方。

当年的30年期抵押贷款利率高达约12.4%。