美国债市：30年弹指一挥间，票息高达10%的长债即将退出历史舞台

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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30年来，美国政府1985年8月发行的71.5亿美元CUSIP 912810DS4债券每年都雷打不动地支付10.625%的利息。
与它同期问世的许多流行事物却好景不长：可口可乐在推出新配方79天之后又重新采取原配方，Amiga计算机被苹果Mac电脑和Windows个人电脑取代，宽肩套装和梳着蓬松高发髻的造型很快变得过时。
这批公债几乎完整经历了债市长达32年的牛市。当它在1985年8月问世时，时任美国总统里根(雷根)正值他的第二任期，时任美联储主席沃克尔则在设法打消通胀疑虑，同时一心想将联邦基金利率维持在8%下方。
当年的30年期抵押贷款利率高达约12.4%。
短期内估计不会很快再有10%票息的公债，除非美国通胀率突然一下升至1980年代的水平。比如，6月美国财政部标售的130亿美元30年期公债中，收益率最高也只有3%。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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