背景资料：台湾央行委托大型银行代收隔夜拆款利率变动一览表

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月12日 - 睽违三年以来，台湾央行周二首见调低委托银行代收隔夜拆款利率由 0.388%降为0.386%，周三也第二日的调降0.2基点，将隔夜冲销利率再降至0.384%。
根据路透资料显示，央行在2012年3月间调高一波委托银行代收的隔拆利率，历时一个半月共调高了11.4基点。
至于7月13日起至7月底约有半个月时间，央行也主导隔拆利率调低了11.8基点，之后将隔拆利率停在0.388%，长达三年至8月11日为止。
当时台湾的竞争对手--韩国在7月12日意外降息25基点至3.0%。台湾央行当时虽调降了隔拆利率，但并未降重贴现率。韩国利率纪事请见
日期(日/月/年) 整后隔拆利率 调整幅度
(%) (基点)
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26/03/2012 0.395 0.3基点(原0.392%)
02/04/2012 0.410 1.5基点
05/04/2012 0.420 1.0基点
06/04/2012 没调整 0.0基点
09/04/2012 0.425 0.5基点
10/04/2012 0.430 0.5基点
11/04/2012 0.433 0.3基点
12/04/2012 0.436 0.3基点
13/04/2012 0.465 2.9基点
16/04/2012 0.468 0.3基点
17/04/2012 0.471 0.3基点
18/04/2012 0.474 0.3基点
19/04/2012 0.477 0.3基点
20/04/2012 0.480 0.3基点
23/04/2012 0.483 0.3基点
24/04/2012 0.486 0.3基点
25/04/2012 0.489 0.3基点
26/04/2012 0.492 0.3基点
27/04/2012 0.495 0.3基点
30/04/2012 0.497 0.2基点
01/05/2012 休市 休市
02/05/2012 0.499 0.2基点
03/05/2012 0.500 0.1基点
04/05/2012 0.501 0.1基点
07/05/2012 0.502 0.1基点
08/05/2012 0.503 0.1基点
09/05/2012 0.504 0.1基点
10/05/2012 0.505 0.1基点
11/05/2012 0.506 0.1基点
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13/07/2012 0.480 -2.6基点
16/07/2012 0.460 -2.0基点
17/07/2012 0.440 -2.0基点
18/07/2012 0.420 -2.0基点
19/07/2012 0.400 -2.0基点
20/07/2012 0.390 -1.0基点
23/07/2012 0.388 -0.2基点
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11/08/2012 0.386 -0.2基点
12/08/2012 0.384 -0.2基点 (完)
注：资料来源为路透内部整理，未经官方核实。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”