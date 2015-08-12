背景资料：台湾央行委托大型银行代收隔夜拆款利率变动一览表

路透台北8月12日 - 睽违三年以来，台湾央行周二首见调低委托银行代收隔夜拆款利率由 0.388%降为0.386%，周三也第二日的调降0.2基点，将隔夜冲销利率再降至0.384%。

根据路透资料显示，央行在2012年3月间调高一波委托银行代收的隔拆利率，历时一个半月共调高了11.4基点。

至于7月13日起至7月底约有半个月时间，央行也主导隔拆利率调低了11.8基点，之后将隔拆利率停在0.388%，长达三年至8月11日为止。

当时台湾的竞争对手--韩国在7月12日意外降息25基点至3.0%。台湾央行当时虽调降了隔拆利率，但并未降重贴现率。韩国利率纪事请见

日期(日/月/年) 整后隔拆利率 调整幅度

(%) (基点)

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26/03/2012 0.395 0.3基点(原0.392%)

02/04/2012 0.410 1.5基点

05/04/2012 0.420 1.0基点

06/04/2012 没调整 0.0基点

09/04/2012 0.425 0.5基点

10/04/2012 0.430 0.5基点

11/04/2012 0.433 0.3基点

12/04/2012 0.436 0.3基点

13/04/2012 0.465 2.9基点

16/04/2012 0.468 0.3基点

17/04/2012 0.471 0.3基点

18/04/2012 0.474 0.3基点

19/04/2012 0.477 0.3基点

20/04/2012 0.480 0.3基点

23/04/2012 0.483 0.3基点

24/04/2012 0.486 0.3基点

25/04/2012 0.489 0.3基点

26/04/2012 0.492 0.3基点

27/04/2012 0.495 0.3基点

30/04/2012 0.497 0.2基点

01/05/2012 休市 休市

02/05/2012 0.499 0.2基点

03/05/2012 0.500 0.1基点

04/05/2012 0.501 0.1基点

07/05/2012 0.502 0.1基点

08/05/2012 0.503 0.1基点

09/05/2012 0.504 0.1基点

10/05/2012 0.505 0.1基点

11/05/2012 0.506 0.1基点

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13/07/2012 0.480 -2.6基点

16/07/2012 0.460 -2.0基点

17/07/2012 0.440 -2.0基点

18/07/2012 0.420 -2.0基点

19/07/2012 0.400 -2.0基点

20/07/2012 0.390 -1.0基点

23/07/2012 0.388 -0.2基点

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11/08/2012 0.386 -0.2基点

12/08/2012 0.384 -0.2基点 (完)