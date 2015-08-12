中国农业：鼓励创新土地流转形式，发展农业适度规模经营--农业部长

路透北京8月12日 - 中国农业部部长韩长赋日前表示，转变农业发展方式核心是发展多种形式农业适度规模经营，各地要采取财政奖补等措施予以扶持，鼓励创新土地流转形式，引导农户依法采取转包、出租、互换、转让、入股等方式流转承包地。

人民日报周三刊登对韩长赋的采访，他就国务院《关于加快转变农业发展方式的意见》做出解读，表示农业发展面临资源条件和生态环境两个“紧箍咒”，加快转变发展方式，实现可持续发展，迫在眉睫、刻不容缓。

在发展农业适度规模经营方面，他强调，要鼓励创新土地流转形式，加快发展多种形式的土地经营权流转市场，鼓励有条件的地方制定扶持政策，引导农户长期流转承包地并促进其转移就业等。

其次要合理确定土地经营规模，“土地经营规模不是越大越好，应当有一个适宜的范围，要因地制宜，合理确定。”

据测算，现阶段，对土地经营规模的务农收入相当于当地二、三产业务工收入的，土地经营规模相当于当地户均承包土地面积10—15倍的，应当给予重点扶持。

此外，还要健全农业社会化服务体系。通过建立健全农业社会化服务体系提升规模化水平。鼓励发展既不改变农户承包关系，又保证地有人种的托管服务模式。

“转变农业发展方式，绝不意味着放松粮食生产，绝不能削弱农业综合生产能力。”韩长赋称，《意见》在保障国家粮食安全的思路上作出了相应调整，主要是推动粮食生产由注重年度产量向稳定提升粮食产能转变，实现“产量稳定”“藏粮于地”“藏粮于技”。

具体来说，“产量稳定”就是要集中力量千方百计把最基本最重要的谷物、口粮保住，在此基础上，统筹兼顾棉油糖、“菜篮子”等重要农产品生产。

“藏粮于地”就是加快建设高标准农田。以高标准农田建设为平台，整合新增建设用地土地有偿使用费、农业综合开发资金、现代农业生产发展资金等，统筹使用、集中力量开展建设，到2020年建成8亿亩高标准农田。“藏粮于技”就是走依靠科技进步、提高单产水平的内涵式发展道路。

在农业面源污染方面，韩长赋表示，中国局部地区农业面源污染形势呈好转趋势，但总体上问题仍然比较突出，在一些地方甚至有加剧的态势。要严格控制农业用水总量，大力发展节水农业；通过实施化肥、农药零增长行动，把化肥、农药的施用总量逐步减下来。还要实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜基本资源化利用。