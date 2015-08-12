中国金融：指数挂钩ETF陷于折价，暗示外资对中国股市信心不足

路透香港8月12日 - 中国政府的托市政策把股市拉回到4,000点附近，但与指数关联的基金却陷于折价，告诉我们情况并没有这么乐观。

追踪中国主要股指的海外交易所上市基金(ETF)显示的股市估值比当前实际水平低约10%，越多的中国股票被视为人为推高，则ETF所反映的估值水平与实际市场间的差距就可能拉得越大。

中国ETF资金外流的情况始于6月中旬，当时中国股市从去年11月至今年6月大涨110%，然后仅一个月时间就暴跌30%。在中国政府出台救市政策并允许上千家公司停牌后，抛压进一步加大。

“这些ETF的情况恰好反映出外国投资者对中国股市正在失去信心，”香港万全资本的首席投资官Nitin Dialdas说。“也许这些ETF现在反映的是中国股市的真实价值，因为国内股市受到了强力干预。”

路透对八支海外ETF的分析结果表明，较标的资产净值平均折价幅度接近4%。iShares安硕富时A50中国指数ETF 的折价幅度高达10%。

ETF的资产净值通常根据其所持资产的根本价值来计算，而市场价格只是反映了投资者赋予资产的价值。如果市场承压，两者倾向于出现偏离，反之亦然。

路透数据显示，由贝莱德管理的上述iShares ETF，其资产净值自5月底以来下滑逾20%，到7月底时降至459.6亿港元(59.3亿美元)。

它的美国上市产品--中国大型股ETF 资产价值在一个月内缩水14亿美元，到7月底时降至69亿美元。

行业人士和投资者表示，股票停牌尤其让人痛苦，因为这会打乱这些ETF的设立和赎回机制。

“如果ETF成份股停牌而投资者想要从基金经理那里直接赎回投资，他们可能只能拿回部分资金，因为基金经理没有办法卖出停牌的股票，”一位了解香港ETF运作的人士说。

汇丰控股一份报告称，截至7月底，受停牌影响的公司数量已经从7月9日时的1,443支减少至505支，但其中60%以上的个股停牌超过一个月。

根据路透的一项分析，这些停牌个股中，22支为沪深300指数 成份股。(完)