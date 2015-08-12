《香港报摘》--其他报纸重要消息8月12日

* 明报：

--针对复星集团卷入前友谊集团董事总经理王宗南案件一事，复星国际 母公司复星集团昨日傍晚发表声明指出，集团从未在与友谊集团的合作中取得任何不当利益，亦不存在王宗南与复星间的利益输送。

* 苹果日报：

--近日致力催谷网购的香港电视 主席日前公布，落实兴建将军澳电视及多媒体制作中心，预期2016年10月完工，但规模较三年前的规划大为缩水，投资额削四分之一至4.5亿港元之余，原本计划的亚洲最大录影厂亦不见踪影。

* 星岛日报：

--人行昨日大幅调降中间价后，触发人民币汇价急跌，人民民贬值首当其冲的行业是航空股，因航空业依赖外币债，当中又以中资航空股外债较多。南航 、东航 和国航 应声急挫，跌幅由12.8%至18.1%不等。

* 文汇报：

--青岛邮轮母港开发建设有限公司昨日正式成立。该公司由青岛港 母公司青岛港集团、华润置地 、招商地产 三方共同出资设立，拟联手建设青岛市继地铁、胶州新机场之后的第三个千亿级项目邮轮母港城。（完）