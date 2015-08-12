港报社评：人民币贬值亚币斗＂插＂，香港被动处境堪忧--信报8月12日

人民银行一石激起千层浪，周二突然大幅下调人民币中间价1,136点子，至6.2298兑1美元水平，相当于一次性贬值近2%。人民币现滙跟随中间价下滑，低见6.3391，收市跌幅虽略为收窄，但仍达1.8%，不仅创下历来最大单日跌幅，人民币兑美元滙价亦创2013年4月以来新低。

根据人行的解释，这次出其不意的行动，旨在增强人民币兑美元滙率中间价的市场化程度和基准性，乃完善报价的一种技术性安排，目的是解决过去一段时间人民币中间价与市场滙率持续偏离的问题。言下之意，市场不宜对人民币＂一次性＂贬值有过多的解读。

在新兴市场资金外流货币斗贬下，人民币兑美元自3月以来保持极度稳定的状态，有论家包括本报专栏作者提出一个观点，就是中国为了跻身国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR），愿意在贸易竞争力上吃一点亏，以换取IMF尽快把人民币纳入SDR货币篮子。

IMF上周发表报告，建议延迟人民币加入SDR的时间。事隔不足一周，人民银行即作出令市场大吃一惊的贬值行动，令人不得不以＂因果＂眼光看待这种巧合。然而，我们认为，两件事不一定有关系。

人民币中间价持续偏离市场滙率，本身就意味滙价的形成含有较大的操控成分，人行把人民币一次性大幅贬值，可令滙率更准确地反映市场供求，对人民币迈向自由浮动具积极意义。从IMF的立场出发，人民银行为贬值所作的解释（增强中间价的市场化程度和基准性），确实有助该组织为人民币跻身SDR货币篮子开绿灯。

关键并非市场在＂技术性安排＂和北京因应经济环境＂蓄意贬值＂两个版本中相信哪一个，重要的是形势往往比人强，新兴市场撤资潮愈演愈烈；中国在区内的贸易对手，滙率回跌至亚洲金融风暴水平者比比皆是，与其说人民币贬值跟IMF的报告有＂因果＂关系，不如聚焦内地出口急挫、通缩压力挥之不去（生产者出厂价格〔PPI〕跌幅六年最大），不改变过去半年近乎紧盯美元的滙率格局，中国外贸竞争力固将受到进一步损害，人民币走势跟全球最强且加息周期启动在即的美元亦步亦趋，结果必然是中国摆脱通缩阴影难上加难，经济＂保七＂更乏把握。

人民币兑美元贬值近2%后，包括日圆在内的亚洲货币马上跟跌，在滙率因素相互抵消下，除非决策者稍后有诸如进一步放宽人民币波动区间，藉增强滙率弹性释放人民币贬值压力的后续措施，否则中国出口未必能受惠于人行的举动。不管如何，北京这项＂技术性安排＂，客观上已令本已如火如荼的＂货币战＂变本加厉，美国联储局会否因担心美元进一步走强而在加息上有新的想法，开始引起市场关注。

值得一提的是，1997/98年亚洲金融风暴爆发后，受制于联系滙率的香港固无法跟随邻近地区货币贬值，惟北京并未加入贬值行列，主动维持人民币滙价稳定，令当时万分动荡的区内形势不致进一步恶化；中国＂与人为善＂的取态，赢得全世界掌声。然而，10余年前的中国，竞争力并非只来自受高度操控的滙率，劳动力用之不竭、低工资以至其他在当时仍然享有的优势，已随着时移世易而一去不返。寄望北京再次＂舍己为人＂，显然不切实际。

目下形势，处境最不利的是香港。如今连内地亦透过完善滙率报价容许人民币实现贬值，港元却只能被动地紧随美元走势和美国货币政策，客观事实则是楼价与天比高举世哗然，难怪特区政府的司长、局长近日透过不同渠道发出＂温馨提示＂，多番敦促港人对资产市场和实体经济剧烈波动提高警惕。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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