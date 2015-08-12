路透基点：英大租赁赴台筹借6亿元人民币贷款

路透香港8月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，总部设在中 国大陆的英大汇通融资租赁公司(英大租赁)在台湾市场寻求6亿元人民币 三年期定期贷款。 台湾银行、摩根士丹利和元大银行担任牵头行兼簿记行。台湾银行还 担任额度代理行。 该消息人士称，这笔贷款为分期偿还，额度可增加至10亿元人民币， 利率为中国人行利率的90%。 承贷1亿元人民币或以上的银行将获牵头行头衔，费用45个基点；承 贷5,000万-1亿元人民币可获主办行头衔，费用为30个基点。 这笔无抵押贷款在两年宽限期后分三次还清，每半年不等额偿还：5% (第一和第二次)、90%(第三次)。 银行回复截止日期为8月底。 英大租赁是一家由中国国企国家电网公司与通用金融(奇异资融,GE C apital)合资设立的融资租赁公司。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)