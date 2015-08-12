新闻稿：人民币对美元汇率中间价向市场均衡汇率趋近，无持续贬值基础--央行

路透北京8月12日 - 周三人民币兑美元汇率中间价较周二中间价又出现接近1.6%的贬值。中国央行对此发布进一步答记者问的新闻稿。以下为央行新闻发言人就人民币汇率有关问题进一步答记者问的全文：

一、为什么8月12日人民币兑美元汇率中间价较8月11日中间价又出现接近1.6%的变动？

8月12日人民币兑美元汇率中间价与8月11日中间价变动接近1.6%（贬值方向），主要原因是8月11日公布7月份金融统计数据，在对新数据进行分析和人民币兑美元汇率中间价报价进一步完善的基础上，做市商进行报价。

由于外汇市场存在日内波动，如果上日收盘汇率较上日人民币汇率中间价变动较大，会导致当日人民币汇率中间价相应地较上日人民币汇率中间价有一定幅度变动。8月11日银行间外汇市场收盘汇率为6.3231元，较8月11日中间价6.2298元贬值1.5%，这是做市商在8月12日提供人民币汇率中间价报价时的重要参考，同时做市商也会综合考虑外汇供求和国际主要货币汇率变化的因素，进而形成最终报价。

可见，在有管理的浮动汇率制度下，人民币汇率中间价的波动是正常的，不仅是中间价市场化程度提高的体现，也是市场供求在汇率形成中决定性作用的反映。当然，完善人民币汇率中间价报价后，做市商报价和进行市场交易试探并寻求外汇市场供求均衡点的过程都需要一定的时间，这些都有可能会临时性加大人民币汇率中间价的波动。短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。

二、人民币对美元汇率中间价会向市场均衡汇率趋近吗？

正如市场人士所说，中间价报价调整有利于减少扭曲，显然有助于推动人民币对美元汇率中间价向市场均衡汇率趋近。在有管理的浮动汇率制度下，市场汇率应当围绕作为基准汇率的人民币汇率中间价波动，市场汇率与中间价的偏离可以通过市场自身的修复功能来校正。

2014年三季度以来，我国货物贸易顺差持续处于高位，而美元对其它国际主要货币升值，二者对人民币汇率的影响不同，做市商预期明显分化，使得人民币汇率中间价与市场汇率出现了较长时间的偏离。此次调整做市商报价，使中间价形成更加参考外汇市场总体供求关系，从机制上防止中间价与市场汇率持续大幅偏离，提高了中间价报价的合理性。

未来人民币汇率中间价将主要参考市场均衡汇率形成，同时继续发挥基准汇率指导市场汇率的作用，进一步理顺两者之间的关系。

三、人民币汇率会不会出现持续贬值？

从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。

一是我国经济增速相对较高。今年上半年，面对复杂严峻的国际国内环境和各种困难挑战，我国经济仍增长7%，从全球横向比较看仍保持了较高的增速。7月份货币供应量和信贷总额的较大波动应是临时的、可控的，我国仍将坚持稳健的货币政策。近期主要经济指标企稳向好，经济运行出现积极变化，为人民币汇率保持稳定提供了良好的宏观经济环境。

二是我国经常项目长期保持顺差，2015年前7个月货物贸易顺差达3052亿美元，这是决定外汇市场供求的主要基本面因素，也是支持人民币汇率的重要基础。

三是近年来人民币国际化和金融市场对外开放进程加快，境外主体在贸易投资和资产配置等方面对人民币的需求逐渐增加，为稳定人民币汇率注入了新动力。

四是市场预期美联储加息导致美元在较长一段时间走强，市场对此已在消化之中。未来美联储加息这一时点性震动过后，相信市场会有更加理性的判断。

五是我国外汇储备充裕，财政状况良好，金融体系稳健，为人民币汇率保持稳定提供了有力支撑。