港报社评：10年单边升值完结，人民币贬值挽出口--明报8月12日

人民银行以完善汇率机制之名，让人民币贬值约2%，是2005年汇率改革以来最大单日跌幅；此一举措牵动环球，特别是亚太区金融市场。初步看来，今次人民币贬值对推动内地出口，强化竞争力，提振经济增长，有一定助益。另外，有分析认为贬值与汇率市场化巧妙地结合，可增加人民币获国际货币基金组织（IMF）纳入为特别提款权（SDR）成员的机会。不过，无论如何，人民币贬值主要为应对内地经济不景，能否改善出口，尚待事态发展。就香港而言，因为对内地经济依存度高，而汇率政策不能与内地同步，预期旅游业将受冲击，进而影响本港整体经济。

众多分析都认为，今次人民币贬值，主要与内地出口低迷有关。自10年前启动汇率改革以来，人民币兑美元已经升值超过三成，相对于其他货币，例如欧元、英镑和澳元等，升幅更不止此数。在全球经济景气良好之时，需求殷切，人民币即使强势，以内地的成本优势，出口不仅未受影响，还连年保持高速增长。不过，2008年金融海啸重挫全球经济，特别是欧美市场显着萎缩，需求呆滞，人民币持续升值就降低了内地出口的竞争力。

今年上半年，内地经济增长虽然勉强保7%，但是经济下行趋势明显，本来要减少倚赖固定投资和出口带动增长，以内需主导的经济转型已被迫微调，回复基建投资带动增长。出口方面，内地7月出口同比下滑8.3%，跌幅之大出乎意料，对欧盟出口同比更下跌12%，反映中国出口处于极其严峻景况。人民币贬值有望强化竞争力，扭转出口持续不振的局面。

人民币贬值会否成为趋势，备受各方关注，有市场人士认为，若贬值之后，内地出口无改善，不排除人民币会继续贬值。昨日，人民银行宣布兑美元汇率中间价下调1.86%时，虽然显示人民币实质贬值，但是强调人民币有效汇率相对于全球多种货币，表现仍然较强；人民银行这个说法，无法猜度人民币的可能走势，若形成持续贬值预期，则会导致更多资金撤出内地市场，对内地经济会带来负面影响。不过，相对于主要经济体的情况，内地约7%增长仍然是亮丽数字，因此看不到人民币持续贬值，甚或崩溃式贬值的可能。事实上，人民银行强调今次贬值，只属一次过，相信也是为人民币的稳定派定心丸。

内地对人民币的憧憬，不止于反映经济实力，而是要藉此在国际事务增加话语权。过去数年，在全球货币争相贬值以强化竞争力之时，人民币虽然维持稳定，但是此消彼长之下等于变相升值；这种偏离了经济基本面的做法，因为今次贬值而改变了。从昨日亚洲新兴市场货币相继跟随下调，说明人民币走势牵动全球金融格局。从这个角度审视，人民币成为国际储备货币也是大势所趋，因为缺少了人民币这一块，整个市场就显得不完整。

今次人民币贬值衍生了边际效果，就是解决了中间价较大幅度偏离市场汇率的问题。北京争取人民币成为国际储备货币，是既定政策，要达至这个目标，人民币可自由兑换、汇率由市场决定等都必须完成。即使内地期望今年获IMF纳入SDR，也须达至汇率一定程度市场化的条件。今次人民币贬值，操作上被认为将之与汇率市场化一并处理；有市场人士估计，未来数月人民银行将放宽人民币兑美元中间价上下限波幅，由2%提升至3%，以更符合纳入SDR的要求。另外，若人民币大幅贬值，会降低被纳入SDR的机率，与人民币走向国际的目标，背道而驰。此所以人民币不会持续贬值，是基于这样的判断。

币值应该是反映经济实力、经济状况的结果，若货币强势超逾了经济因素，而是为了达至其他目标，则对经济的影响，在短期内或许可以支撑，持续下去必然承受恶果。因此，从内地经济现况和时间节点而言，今次贬值目的是从挽救内地出口为首要考虑，因为若出口拖累内地经济，即使人民币被纳入为SDR成员，而经济元气重伤，绝不值得，也不应该。

内地以人民币贬值挽救出口，说明经济增长面对严峻挑战。本港经济与内地经济的紧密联系，未来一段日子，要有经济会转差的心理准备。人民币贬值之后，因为港元与美元挂鈎，削弱了本港的竞争力，就旅游业而言，内地旅客会否减少来港，即使来港旅游，会否因为价格偏高而打击了消费意欲等，都是值得注意的发展。至于过去10年，不少市民憧憬人民币单边升值，都兑换了不少人民币，从理财角度，现在应该如何调整，相信会是不少人思考的问题。关键在于贬值是否持续，目前看不到有这样的势头，这样的话是否适宜把人民币兑换其他货币，然后面对更大风险？小投资者需要冷静分析，小心抉择。（完）

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