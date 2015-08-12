港报社评：人民币贬值防冲击港就业--星岛日报8月12日

人民币兑美元中间价一下子贬低近百分之二，不仅打乱了众多靠人民币存款博取＂有升有息＂的小市民算盘，还加剧本港经济格局的转变，对旅游和零售业构成进一步打击，需要社会上下作出应变部署。 近期中国经济数据表现不如理想，上月出口货值以美元计，下跌了8.3%，跌幅是4月来最大，政府千方百计向市场释放资金以稳住经济，人民币受到相当大的压力，官订的中间价与市场价差距扩大，现在一下子贬值追贴市场，以保住中间价的市场基准地位和权威性，完善人民币市场化改革，有利于日后获得国际货币基金组织接纳为储备货币。 这是内地实施汇率改革以来，人民币的最大单日跌幅，亚洲多国货币应声下挫。官方强调这是一次性的调整，以稳住市场信心，避免触发循环不息的各地货币贬值潮。 理论上，一国货币贬值有利增加出口竞争力，但中国的出口竞争对手争相贬低自身货币迎战，中国透过货币贬值，来刺激出口的效力势必大打折扣，如果引起亚洲货币贬值战，正值资金因美元强势调离新兴市场，势必增加这些地区的金融动荡风险。中国让人民币持续大幅贬值的可能性较低，而在市场压力下，人民币已难回复过往骄人的上升轨道。 美国经济持续复苏，就业改善，将会进入加息周期，预计美元升势未止，港元在联系汇率机制下亦步亦趋。人民币贬值，令一些以人民币为主要收入的国企股价急挫，另一方面，以港元计值的资产升值预期加强，会否令一些内地投资者重拾对本港股票和房地产的兴趣，来港投资保值或博取升值，这对金融市场和楼价的影响，需要密切留意。 对普罗市民来说，人民币贬值有利也有弊，本港从内地输入的食物和生活必需品，加价压力会较低，有利纾缓通胀；而做人民币存款的保守投资者，则增加了＂赚息蚀价＂的风险，失却了一个稳当的保值或增值工具。 更重要的问题是对本港旅游、零售和相关行业的冲击。港元升值和部分港人对内地人的不友善态度，已经令＂购物天堂＂的招牌有所褪色，连向来不减价的名店都抵受不住压力，要减价招徕生意。人民币再进一步贬值，港货对内地人而言就显得＂更贵＂，与此同时，本港的旅游竞争对手日韩等国的货币则继续贬值，保持＂抵买＂价钱，吸引更多内地人转而去当地花钱。 旅游、零售、酒店等是劳力密集的行业，雇用相当多的基层人士，生意下跌有利降低租金，但是继续跌下去，会加剧减薪裁员的压力。在回归初年亚洲金融风暴加上楼市泡沫爆破后，本港出现过物价下调的日子，民怨却大，原因是不少人减薪和失业，可见对中下层市民来说，就业保障比廉宜物价更加重要，当局须尽量避免重现当年的＂贱物斗穷人＂苦况。（完）