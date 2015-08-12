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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 10:29 BJT

《全球汇市》澳元挫至2009年以来最低，因人民币中间价续贬

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1052 1.1040 0.11 -8.64 1.2097

美元/日圆 125.17 125.10 0.06 4.78 119.68

欧元/日圆 138.34 138.11 0.17 -4.74 144.78

美元/瑞郎 0.9872 0.9877 -0.05 -0.69 0.9941

英镑/美元 1.5554 1.5572 -0.12 -0.12 1.5573

美元/加元 1.3136 1.3110 0.20 13.07 1.1618

澳元/美元 0.7250 0.7302 -0.71 -11.24 0.8168

新西兰元/美元 0.6498 0.6533 -0.54 -16.66 0.7797

澳元/日圆 90.750 91.350 -0.66 -7.14 97.750

新西兰元/日圆 81.340 81.730 -0.48 -13.01 93.310

英镑/日圆 194.69 194.81 -0.06 4.76 186.38

澳元/新西兰元 1.1147 1.1167 -0.18 6.48 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/张涛/白云/王颖；审校 李婷仪/王丽鑫/许娜/张若琪)

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