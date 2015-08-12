台湾汇市：台币实质交投续贬创逾五年新低，因人民币再贬外资汇出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月12日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投持续走贬，创逾五年新低。交易员表示，受人民币兑美元中间价下跌1.6%等冲击，引爆外资恐慌性买盘涌入，带动台币走贬。
他们指出，今天人民币延续周二重贬走势，韩元跟进走贬，央行顺势而为，放手让台币贬值；惟随台币贬破32.200价位，吸引出口商进场抛售美元，使台币稍微支撑
〞今天还是很疯狂，人民币继续贬值，外资疯狂大买美元。〞一中型民营银行交易员说。
台币今日盘中最低贬至32.262；创逾五年新低，此前低位在2010年7月14日，当日盘中最低位在32.300。
台币早盘实质交易区间落在31.970-32.262；上日交易区间在31.555-32.100。
韩元兑美元 周三盘中跌逾1%，贬至近四年最低水准，此前中国人民币兑美元中间价第二天下跌。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今天一个月期美元/台币换汇点溢价幅度明显扩大；一个月美元/台币远汇 报32.540/32.560，上日收在32.290。
美元兑日圆周三在亚洲时段开盘接近两个月高位。此前，由于中国央行意外将人民币兑美元中间价贬值近2%，美元兑日圆触及此高位。
中国人民币兑美元 中间价 周三报6.3306元，较上日中间价跌1.6%。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.98-32.300
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--《综述》中国人民币贬值引燃货币战忧虑，惹恼美国国会议员 (完) (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”