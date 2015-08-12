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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 10:42 BJT

重发-《全球市场》高风险资产下跌，中国连续第二日下调人民币中间价

“底线是我们认为，投资者将朝着更多降息而非汇率疲弱方向调整投资组合。我们认为目前实际的利率水平还太高，”Jeffries全球股市策略师Sean Darby写道

大宗商品投资者担心，人民币持续疲弱有可能令通缩压力重燃，追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 保持在2003年以来未曾见到的低位附近。

美国原油期货 隔夜跌逾4%至六年低位，周三早盘又回弹1.1%至每桶43.57美元。

铜和铝价格也在周二触及六年低位，因人民币走软引发对中国可能减少金属进口的担忧。

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