重发-《全球市场》高风险资产下跌，中国连续第二日下调人民币中间价

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“底线是我们认为，投资者将朝着更多降息而非汇率疲弱方向调整投资组合。我们认为目前实际的利率水平还太高，”Jeffries全球股市策略师Sean Darby写道
大宗商品投资者担心，人民币持续疲弱有可能令通缩压力重燃，追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 保持在2003年以来未曾见到的低位附近。
美国原油期货 隔夜跌逾4%至六年低位，周三早盘又回弹1.1%至每桶43.57美元。
铜和铝价格也在周二触及六年低位，因人民币走软引发对中国可能减少金属进口的担忧。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”