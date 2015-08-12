香港个股：碧桂园子公司发行次批30亿三年国内公司债，票面利率4.2%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月12日 - 中国房地产商--碧桂园 宣布，其全资子公司已发行本金额30亿元人民币的第二期国内公司债券，年期为三年，票面利率定于4.2%，与稍早发行的首批利率一致。
公司的声明称，其全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司作为发行人，已于周二（11日）发行有关债券。所得资金将用于为现有债务再融资及一般营运资本用途。
增城市碧桂园此前获准发行最多60亿元公司债，其中首批本金额不超过30亿元的三年期公司债已于本月初发行，票面利率为4.2%，为红筹房企首次公司债券发行最低利率。
碧桂园表示，发行国内债券乃集团于中国金融市场获得认可的重要里程。发行第二期国内债券将为集团的业务发展提供更多的资金来源。
广发证券、安信证券及平安证券为联合主承销商。第二期国内债券将于上海证券交易所上市。
碧桂园早盘中段跟随大市走软，跌2.96%，报2.95港元。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”