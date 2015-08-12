香港个股：碧桂园子公司发行次批30亿三年国内公司债，票面利率4.2%

路透香港8月12日 - 中国房地产商--碧桂园 宣布，其全资子公司已发行本金额30亿元人民币的第二期国内公司债券，年期为三年，票面利率定于4.2%，与稍早发行的首批利率一致。

公司的声明称，其全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司作为发行人，已于周二（11日）发行有关债券。所得资金将用于为现有债务再融资及一般营运资本用途。

增城市碧桂园此前获准发行最多60亿元公司债，其中首批本金额不超过30亿元的三年期公司债已于本月初发行，票面利率为4.2%，为红筹房企首次公司债券发行最低利率。

碧桂园表示，发行国内债券乃集团于中国金融市场获得认可的重要里程。发行第二期国内债券将为集团的业务发展提供更多的资金来源。

广发证券、安信证券及平安证券为联合主承销商。第二期国内债券将于上海证券交易所上市。

碧桂园早盘中段跟随大市走软，跌2.96%，报2.95港元。(完)

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