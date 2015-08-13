专栏节选 ：当联准会升息后⋯⋯--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月13日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 一旦联准会开始启动升息，将是连续性的，升息幅度也许不大，但最终将会达到新均衡目标利率为止。

九月就在眼前了，下月十六、十七日联准会是否升息，答案即将揭晓。当然，如同许多已被高度预期的事件一样，会议结果或许真的无关紧要，事件本身所产生的冲击，已多半反映在股市及债市；台股近期的疲弱走势，或许也在反映升息。因此，相较于长期因素，不论九月联准会升息与否，已愈来愈不重要了。

第一个长期因素是商品价格。没有什么东西能比商品价格更有资格成为全球景气循环的风向球了。联准会的官员可能也与一般人一样，对最近商品价格的重挫感到惊讶。原本升息的理由是要抵销未来商品价格大涨的风险，但当升息伴随着商品价格崩跌，尤其是油价，以及强势美元加持，与一个月前相比，目前的通膨风险明显降低许多。

其次，愈来愈多人认为，联准会是为了升息而升息；这听起来似乎有点荒谬，但还是有其逻辑性在。在近乎零利率的环境下，必然存在一些看不见的不平衡或不合常规的状态，一旦利率上扬，就可凸显出这种状态的破坏性。所以联准会至少会升息一次来测试。若是如此，首度升息之后可能会有一段时间按兵不动。

普遍的看法是，一旦联准会开始启动升息，将是连续性的，升息幅度也许不大，但最终将会达到新均衡目标利率为止。仅仅升息一次的可能性不大，但肯定会出乎市场意料之外。

第三个意涵是，联准会的货币紧缩政策，将是○七年以来全球主要央行的首例。自全球金融海啸后，所有的央行大致都采取宽松政策；中国人行虽在一一年紧缩，但过去一年来，也始终坚守宽松政策；况且，中国金融体系基本上是封闭的，对全球经济影响轻微。

强势美元，来自于对美国升息的预期，多数分析师仍看好美元会持续走强，但果真如此，联准会进一步升息的可能性就愈低。

最后，还有所谓的经济权力平衡的变动。金融海啸后，全球央行均确保市场拥有充沛的流动性，以供企业、家计单位或政府所需；但是，当时几乎没有人想要使用这批流动性，企业投资率低迷，而家计单位的储蓄率则大幅上扬。对银行来说，那个时点要推销流动性，就好像「卖冰块给爱斯基摩人」一样。

然而，便宜和充沛流动性的日子终于要结束了；企业预期资本成本变贵而增加资本支出，家计单位则因报酬率增加而减少储蓄，并增加消费支出。在此情境下，银行手中的现金突然变得抢手。如果是这样，那么近期银行股股价表现相对大盘强劲，就有迹可循了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。