专栏节选：你手上的澳币、南非币怎么办？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月13日出版的当期「老谢开讲」专栏) 这回请大家务必调整心态，像2007年那一次的商品大多头行情不易再复制，因为中国最大需求那只手不会再出现，商品价格恐怕会低档一阵子。

前几天到大安森林公园去跑步，一位认识我的朋友看到我，跑过来问我说，他手上有澳币，应该如何处置？我问他是什么价位买的？他说大约在台币三十一元左右，如今大约二十三．一二元左右，现在已赔惨，他问我要不要认赔出场。

同样的案例，也发生在公家政府机关，嘉义市长涂醒哲请我去帮嘉义市政府高阶主管讲习上课，财政局主管也问我南非币。他问我，市政府市库多年前买了南非币，现在跌得很惨，到底要不要认赔出场？

**软商品与硬商品都难逃下跌命运**

过去澳币、纽币、南非币都是国人外币投资的最爱，尤其是金融海啸前，全球原物料大涨，澳币、纽币、南非币既升值、又高息，成了像日本渡边太太利差交易最佳对象。但是金融海啸后，中国结束生产基地的角色，此后商品行情直直落，原来炙手可热的商品生产国命运急转直下，不但是股价下挫，汇价也都不断走低。

以澳币来说，澳币兑美元一度大涨到一．一○七，币值比美元还大，而且，投资澳币利率一度达五．二五％，投资人买澳币，不但会升值，又享有高息，这等于是汇差与息差两面都赚。我认识很多医师，他们的家庭理财组合中，就有很多澳币、纽币。

反应最快的是，有一天我去洗牙，我的牙医师在澳币兑美元跌破○．九左右的时候，她问我说澳币要不要卖？我毫不思索跟她说赶快卖！澳币会一直跌！结果到今年七月，澳币最惨只剩下○．七二三兑一美元，我在大安公园遇到那位投资朋友，我只能告诉他，澳币跌很深，先抱着观望一下，看看澳币反弹会不会弹回年线附近，大约是○．八○左右再定夺。

澳币跌跌不休，源头是澳洲经济最大宗的铁矿石与煤，这些年价格跌不休，单是二○一四年，铁矿石价格就暴跌四七％，煤价也下跌超过四成，其他贵金属如铜、铅、锌都下跌逾一○％，镍价大跌二五％。澳洲是铁矿石及煤最大生产国之一，铁矿石及煤价跌不停，当然重挫了澳洲的经济。除了澳洲受商品价格下跌影响经济外，全球商品生产国几乎无一幸免，软商品与硬商品都难逃下跌命运。

像是这些年，全球人口仍持续上升，过去粮食专家都警告，全球有缺粮危机，黄豆、小麦、玉米等软商品价格会大涨，不过，眼前的行情波动却不是如此。我举糖价为例，在金融海啸前，糖价一磅最高涨到三十六．○八美分，现在跌得多惨？剩下一○．六六美分，单单是糖价，这些年来最大跌幅是七○．七％，这是难以想像的跌幅。糖是大家生活中的必需品，但你能想像糖价会一口气暴跌七成？

其他大家熟悉的黄小玉，虽然跌幅没有那么大，但跌幅也很不小。例如，黄豆每英斗最高价是一七七○．七五美分，现在不到一千美分，跌幅达四成；小麦最高价一二八○美分，现在是五二五美分，跌幅高达五九％。玉米一度转向能源使用，最高到八二四美分，现在是三九○美分，跌幅是五二．七％。大家一定很难想像每个人生活中要吃要喝的必需品，糖价跌七成、小麦跌六成、玉米跌五成、黄豆跌四成，按图索骥去寻找这些软商品生产国，最具代表性的是巴西。

巴西的股市最高涨到七万点以上，如今跌到五万点以下，今年以来巴西股市下跌约二％左右，但巴西的里拉走势更是弱势，巴西里拉最强劲的时候兑美元是一．五二，如今连番重贬，一度写下三．四三七四，巴西的股汇双跌，当然影响经济，也拖累了很辛苦连任的罗赛芙总统声望。

软商品如此，硬商品也好不到哪里去。除了煤、铁矿石跌不休，摩根士丹利今年发布商品预测，直指中国经济降温，将冲击硬商品走势，大摩今年三月预测镍价平均每吨均价会落在一四八一五美元，已较去年底目标价又下调二三％，但是今年上半年才刚过，镍价已经惨跌到一○八○○美元，大家知道金融海啸前，镍价涨到多高？镍价最高涨到五一八○○美元，现在跌到一○八○○美元，跌幅居然高达七九．一五％，这比糖价下跌还要惨，今年以来镍价已大跌二九．一％，一年来镍价累积跌幅四二．八七％。

大摩也预测今年钢的均价在五九四五美元，现在也跌到五一七三美元，原因是全球钢的产量比实际需求超过二十三万公吨，过去一年钢价跌幅也达二六．○九％，如果从最高价一○一八九美元来算，钢价跌幅已超过四九％，钢是工业生产最大宗的产品，其他如金属价格也都连番下挫，像铝价跌到一五八九美元，最大跌幅超过五成，这都显示全球工业生产衰退，但是核心的是中国经济的降温。

**过去一年，欧洲马铃薯、原油跌最多**

这种硬商品、软商品一起下挫的景象，过去并不多见，但如果深入细究，过去一年来全世界商品行情，什么跌最多？原来是欧洲马铃薯，另一个是原油。去年马航在乌克兰领空坠机，爆发东欧紧张情势，欧美联手制裁俄罗斯，此后油价开始暴跌，西德州原油从一○八．七三美元快速下跌，最近跌到四十三．四三美元，油价过去一年来跌幅高达五四．九三％，跌四成的是镍，跌三成以上的锡、钯金、白金及纽约的热轧钢卷，还有芝加哥的瘦猪肉及芝加哥肥牛。

从全球报价看，不管硬商品、软商品几乎是全面下挫的走势，如果要找上涨的标的，只有最近翻升的BDI（波罗的海运价指数）及芝加哥的铀报价，这是全球物价齐跌的景象，也是全球经济陷入通缩的警讯。最明显的是中国国家统计局公布七月CPI是一．六％，但生产者物价指数的PPI，却出现五．四％的负成长，这是连续第四十一个月的下滑，且跌幅有扩大的现象，显示中国开始步入通缩的黑暗期。

过去炙手可热的乳制品也难逃下修的命运，纽西兰的恒天然集团（Fonterra）是纽西兰最大乳制品公司，一三年四月以来，纽西兰恒天然集团的乳制品拍卖价跳水六○％，许多业者亏本在经营，企业信心跌到四年半最低点，纽币也创下○．六四兑一美元的新低。为了挽救经济颓势，纽国央行降息救经济，今年可能见到三％的利率，明年会见到二．七五％，过去靠着奇异果及乳制品出口的纽西兰，也难免遭到经济的撞击。

全球商品原物料下跌，几无一幸免，这也使得原物料生产国经济面临沉重考验。以股市来说，今年弱势股市几乎全是原物料生产国，像巴西股市今年下跌一．三％，亚洲今年是原物料生产国股市下跌，例如泰国跌五．三三％，马来西亚跌七．○七％，比较惨的是印尼跌一一．四一％，跌幅接近台股。

印尼在金融海啸后，一直都是东协成长最亮眼的经济体之一，但商品价格低迷。印尼今年首季GDP(国内生产毛额)四．七二％，第二季是四．六七％，跟往年接近六％的高成长，已呈现显着下滑走势，外资今年卖超印尼股市，也让新上任的佐科威政府备感压力。

**今年全球最弱势货币都是原物料生产国**

今年亚洲原物料生产国币值贬势明显，印尼盾最低跌到一三六○五兑一美元，已逐渐接近九七年亚洲金融风暴创下的新低点。泰国的泰铢曾经接近三十，如今一度重贬到三十五．三七兑一美元；马币则突破九八年马哈地执政的固定汇率防线三．八兑一美元，马币在八月十一日最低贬值到三．九八五八，今年橡胶价格跌跌不休，影响泰国、马来西亚经济很大。

今年全球最弱势的货币几乎都是原物料生产国，最显着的是油价下跌打击俄罗斯，去年俄罗斯卢布一度急贬到七十九．一七九，今年最低仍在七十一．六九兑一美元。油价急跌也影响加币走势，加币在八月五日写下一．三二一兑一美元新低，加币兑美元一度跌破一，今年贬势可观。另一个是集资源生产国大成的南非币，今年写下十二．七六五九新低。

台湾的投资人也曾热中投资南非币，过去台币可以换到四元以上的南非币，现在已兑不到三元，台币兑南非币大约是二．六元，从这个现象可以发现投资原物料生产国的货币，过去最少可以赚到高额利差，这些原物料生产国利率都在五-六％以上，且币值稳定升值，如今货币一直贬值，而且这些国家奋力降息，利率逐渐回落到二-三％左右，过去汇差、息差都赚，如今变成两边都赔。

除了股市、汇市冲击，这些年投资人也很热中购买商品黄金，但今年商品ETF也都是惨跌局面，例如，追踪二十二种商品原物料价格的彭博商品指数，这个礼拜跌到十三年谷底，今年以来下跌逾三○％，最具代表性的ETF（ETN，E-TRACS），今年以来从二十三．七七美元跌到十六．五二美元，跌幅逾三成。

另外，SPDR标普石油与天然气探勘暨生产的ETF，今年也下跌两成，SPDR金属与矿业ETF，今年跌幅达三五％，聚焦黄金矿商的MARKET VECTORS ETF，今年以来也跌了二七％。

**商品价格要大幅弹升机率很小**

除了商品ETF下跌，很多矿业股跌幅更加可观，美国道琼指数今年表现不如科技股那斯达克，最大原因是艾克森美孚石油与CHEVRON两档石油股显着下跌，艾克森美孚石油从一○四跌到七十八．九一美元，下跌逾两成，市值也从四千亿美元以上，跌到三二九二亿美元，原本市值仅次于苹果，如今被谷歌、微软超越，成了拖累道琼指数的元凶。

从商品价格跌不休的情况来看，首先要判断的是跌不休的商品价格到底了吗？先从最弱势跌幅已近八成的镍价能不能守住一万美元来看，另一个是跌幅超过七成的糖价，在一磅十美分的位置有没有支撑，但最敏感的指标要看油价，这一波西德州中级（WTI）原油跌回四十三．四三美元，已接近上一波四十二．五二美元的低点，WTI有没有机会试图打下W底，这是商品行情很关键的指标。

第二个是中国经济的温度计，商品行情的天价都在○七年前后，那时中国是世界工厂，全球原物料最大需求国，这些年中国经济调结构，转向新经济，加上中国各项重大建设相继完成，未来中国不再专注高耗能、高污染建设，因此，商品价格纵有反弹，弹幅恐怕有限。

也就是说，商品价格能止稳已属不错，要大幅弹升机率很小，但若是商品价格更进一步下挫，代表世界经济恐怕有大灾难发生，这是盯住商品价格最重要的认知，因为商品价格再跌下去，全世界通缩压力势必大增。

三是投资商品货币、投资ETF基金的人，暂时不必认赔出场，不过要认真看清楚几样敏感商品价格弹幅，像最近纽币已从○．六四爬升到○．六六四，但天然的乳制品连九跌之后已有止跌迹象，也许大家可以等待反弹再作一次投资组合的调整。

但是这回请大家务必调整心态，像○七年那一次的商品大多头行情，恐怕不易再复制，因为中国最大需求那只手不会再出现。商品价格恐怕会有低档一阵子，CRB指数从四七八点逐渐回落到二○○点左右，就可看出，未来世界通膨来临之前，恐怕会有一段通缩的考验！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。