美国个股：自由港印尼子公司停止铜矿出口，因许可到期

路透雅加达8月12日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 发言人周三称，自上月开始已经停止出口在印尼巴布亚省经营的Grasberg铜矿生产的铜，等待贸易部的许可。上述铜矿是世界最大铜矿之一。

该公司印尼子公司发言人Riza Pratama通过短信向路透证实，由于上述出口许可已于7月25日到期，所以已停止上述铜矿出口。

据印尼报纸Jakarta Globe周三报道，新规要求矿业出口要有信用证，自由港尚未获得上述规定的豁免，故而停止发货。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)