美国个股：自由港印尼子公司停止铜矿出口，因许可到期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达8月12日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 发言人周三称，自上月开始已经停止出口在印尼巴布亚省经营的Grasberg铜矿生产的铜，等待贸易部的许可。上述铜矿是世界最大铜矿之一。
该公司印尼子公司发言人Riza Pratama通过短信向路透证实，由于上述出口许可已于7月25日到期，所以已停止上述铜矿出口。
据印尼报纸Jakarta Globe周三报道，新规要求矿业出口要有信用证，自由港尚未获得上述规定的豁免，故而停止发货。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”