香港已公布经济指标--2015/8/12

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年6月 零售销售值 -0.4 -0.1 -6.9 2015年6月 零售销售量 +4.4 +4.7 -7.5 2015年6月 综合消费物价指数(CPI) +3.1 +3.0 +3.6 2015年6月 甲类消费物价指数(CPI A +4.4 +4.2 +3.7 ) 2015年第一 本地生产总值(GDP) +2.1 +2.4 +2.5 季 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年4月-6月% 15年3月-5月% 14年4月-6月% 失业率 3.2 3.2 3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2015年6月 贸易赤字／盈余 -45.78 -40.1 -43.11 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........