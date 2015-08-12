路透基点：东风雪铁龙金融8亿元人民币贷款案扩大至10亿元--TRLPC

路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北京东风 标致雪铁龙汽车金融有限公司(DPCAFC,简称：东风雪铁龙金融)的8亿元人 民币双档融资，吸引14家银行在一般银团阶段加入后，东风雪铁龙已将融 资规模扩大至10亿元人民币(1.56亿美元)。 澳新银行和渣打银行为是次融资的牵头行兼簿记行。该笔贷款包括A 部分6.25亿元人民币的18个月融资，以及B部分3.75亿元人民币的24个月 融资。 贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。承贷行可获得最高20个基 点的前端费。本周将完成签约。 A部分宽限期为15个月，之后将分两次每季度不等额偿还本金，第一 次偿还20%、第二次为80%。B部分融资的宽限期为18个月，之后将分三次 每季度不等额偿还本金，第一次和第二次偿还30%、第三次为40%。 资金用作再融资和运营资本用途。 东风雪铁龙金融成立于2006年，由中银集团保险有限公司、神龙汽车 有限公司、标致雪铁龙荷兰财务公司三方合资建立。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)