日本股市：日经指数早盘下滑，因中国央行继续下调人民币中间价

“这似乎是更加表现出中国当局有多么担忧中国经济放缓，”Aberdeen Investment Management投资主管Kei Okamura称。

钢铁股及其他有大量中国曝险的个股重新承压，回吐周二的优异表现。

东证所的钢铁类股指数 跌2.8%，JFE Holdings 下挫4.7%，新日铁住金 下跌2.8%。

但市场人士表示，投资人对日股的信心仍相当强劲，许多日本企业4-6月获利增幅达两位数。

日本央行及公共退休基金等官方投资者料将持续买进的预期心理，亦持续支撑大盘。