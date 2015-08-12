日本股市：日经指数早盘下滑，因中国央行继续下调人民币中间价

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“这似乎是更加表现出中国当局有多么担忧中国经济放缓，”Aberdeen Investment Management投资主管Kei Okamura称。
钢铁股及其他有大量中国曝险的个股重新承压，回吐周二的优异表现。
东证所的钢铁类股指数 跌2.8%，JFE Holdings 下挫4.7%，新日铁住金 下跌2.8%。
但市场人士表示，投资人对日股的信心仍相当强劲，许多日本企业4-6月获利增幅达两位数。
日本央行及公共退休基金等官方投资者料将持续买进的预期心理，亦持续支撑大盘。
分析师亦表示，人民币贬值对日本经济的影响应该不会太大。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”