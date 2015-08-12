美国金融：瑞士信贷正就黑池交易协商和解，面临近亿美元罚款--报载

路透8月11日 - 华尔街日报引述熟知内情的消息人士报导，瑞士信贷集团 正在进行谈判，试图就其Crossfinder“黑池”(dark pool)交易平台所遭的指控达成和解。这或将令瑞信遭罚款近亿美元。

“黑池”是由经纪商经营的交易平台，能让投资者匿名交易股票，只在事后提供交易资料，藉此降低交易订单信息外泄的机会。

华尔街日报表示，瑞信到的指控包括，助长部分交易员的不公平优势；违反股票定价规定，且未向投资者适当披露Crossfinder的运作方式。

该报表示，瑞信目前正与纽约总检察长和证券交易委员会(SEC)进行协商，可能最快在未来几周达成协议。

目前尚无法立即得知瑞信代表、SEC以及纽约总检察长办公室的看法。