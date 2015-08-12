美国金融：瑞士信贷正就黑池交易协商和解，面临近亿美元罚款--报载

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月11日 - 华尔街日报引述熟知内情的消息人士报导，瑞士信贷集团 正在进行谈判，试图就其Crossfinder“黑池”(dark pool)交易平台所遭的指控达成和解。这或将令瑞信遭罚款近亿美元。
“黑池”是由经纪商经营的交易平台，能让投资者匿名交易股票，只在事后提供交易资料，藉此降低交易订单信息外泄的机会。
华尔街日报表示，瑞信到的指控包括，助长部分交易员的不公平优势；违反股票定价规定，且未向投资者适当披露Crossfinder的运作方式。
该报表示，瑞信目前正与纽约总检察长和证券交易委员会(SEC)进行协商，可能最快在未来几周达成协议。
目前尚无法立即得知瑞信代表、SEC以及纽约总检察长办公室的看法。
华尔街日报表示，这宗正在进行协商的和解案，将创下对私人交易平台运营商金额最高的罚款，报导也称，协商仍有可能破局。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。