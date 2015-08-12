路透基点：北京现代汽车金融完成25亿元人民币联贷--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北京现代汽车金融已与19家银行 敲定25亿元人民币(3.89亿美元)三年期贷款。
澳新银行、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、汇丰、渣打银行、三井住友银行担任牵头行兼簿记行，最高前端费为40个基点，利率为中国人民银行指标利率的100%。
本周将完成签约。
现代金融为贷款提供同意协助书(letter of comfort)。贷款在一年的宽限期过后，分五次半年度非等额偿还：5%(第1-4次)和80%(第5次)。
资金将用作运营资本和一般性营业用途。
该公司上次进入联贷市场是在2014年10月，当时其通过三年期定期贷款融资9亿元人民币。法国巴黎银行、星展银行和渣打银行承贷规模相同。
该公司在2012年组建，是北京汽车工业股份有限公司和现代汽车的合资公司。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”