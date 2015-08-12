中国汇市：人民币早盘再现逾千点跌势至四年低点，然失控可能性不大

* 人民币兑美元随中间价续大跌，并刷新四年低点

* 短期虽有下跌空间，但失控可能性不大

* 美元掉期不升反降，短期急贬并未引发市场恐慌

路透北京8月12日 - 人民币兑美元即期 周三早盘再现逾1,000个点子的跌势并刷新四年低点，因中间价今日继续下调千点并刷新近三年低点。交易员称，中间价市场化报价大幅推低人民币汇价，但人民币连两日急贬，市场流动性已略显不足，短期虽仍有下跌空间，但从央行表述分析，汇价失控可能性亦不大。

他们并表示，受中间价第二日大幅下调影响，离岸CNH 大跌至四年新低，而与在岸价差继续拉大至800个点子水平，这或引来套利；从境内掉期等衍生品市场看，短期汇价急贬并未引发市场恐慌，而保持汇率预期整体稳定亦是央行底线。

“现在已经4%了，再跌会怎么样，央行也说了（人民币）没有大幅贬值基础，现在是需要一定波动幅度，但如果引起市场恐慌就不好了。”一外资行交易员说。

北京时间11:45，中国人民币兑美元 即期报6.4269，上日收报6.3231元。今日人民币兑美元中间价 报6.3306元，上日中间价为6.2298元。人民币即期及中间价均再现千点子下跌。境内一年期美元掉期升水 报1,530点子，较昨日下跌6.99%。

至目前为止，过去两天来人民币兑美元累积最大跌幅为3.43%。

中国央行周三表示，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。

中国大型投行--中金公司最新报告称，完善中间价形成机制是人民币汇率改革的重要一步，市场汇率在短期内可能出现过度反应、出现超调。此后随着市场情绪的平复，预计汇率将逐渐企稳。

对于本周央行完善中间价改革以及带来的市场巨震，国际货币基金组织(IMF)表示，中国调整人民币汇率中间价形成机制，是“令人欢迎”的一步。但该举措对人民币可能纳入SDR（特别提款权）货币篮子的决定没有直接影响。

全球汇市方面，澳元周三下挫至2009年以来最低，此前中国央行将人民币兑美元中间价设定在2012年10月来最低水平，再次激起千层浪，一些人担心可能引发汇率战。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5925元, 上日尾盘为6.5015元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5166/6.52元, 上一交易日尾盘报6.387元。