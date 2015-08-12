台湾债市：五年公债殖利率收创三年新低，央行续引导短率向下

* 央行续降隔拆利率并调低14天存单利率

* 殖利率连五跌但脱离日低，短线跌幅过大

* 逢高仍有接手意愿，多头续航力仍足

路透台北8月12日 - 台湾五及10年公债殖利率周三连五日收低，并分别创三年及27个月新低，因央行同步调降14天期存单以及委托银行代收隔夜拆款利率，且股市下跌吸引更多资金移往债市避险。

不过由于殖利率连两日跳水式下跌，也引发短多获利了结，终场脱离日低。交易员表示，债市对央行宽松举措有点反应过度，尤其是10年券受筹码集中影响，殖利率跌幅较五年券大。由于10年新券104/12 即将在21日(下周五)开始发行前交易，渐增的换券压力可能会令多头攻势受阻。

〞与2012年那波调幅相比，现在一天幅度只有0.2基点(隔拆利率)，(债市)热过头了。〞一位大型银行交易员说。

另一中型银行交易员也表示，央行引导短期利率下行，照理说五年券殖利率的跌幅应该比10年券大，但因为10年券筹码集中，导致跌幅超越五年券。虽然目前盘面气氛有利多头，10年券在新券发行前交易开始前，殖利率应该还有向下机会，但追多心态料偏向审慎。

银行交易员认为，除了担心10年新券即将发行前交易，将影响现券的流动性外，今日在盘面上也观察到，有交易商开始供应五年冷券筹码，这些现象可能会让多头气氛有所降温。

一票券商交易员则称，在央行持续宽松的过程中，应该要持券续抱，不过目前技术指标过热，会有短多先行获利出场，若逢殖利率反弹，将视情况加码。

五年券104/9 殖利率收在0.8500%，此前五年券收盘低位为2012年7月18日的0.8423%；该券盘初一度低见0.8050%，创五年券近五年低位。10年券104/5 殖利率则收报1.2400%，前低为2013年5月10日的1.2098%。

台湾央行周三委托银行收受隔夜资金利率连两日调降0.2基点至0.384%，上日在0.386%。此外，央行也将本周五(14日)开放申购的14天期存单利率调降至0.47%。

交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.200-1.270%；五年公债104/9殖利率则暂看0.800-0.880%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9 -1.50 0.8500% *0.8050-0.8500% 91.50 10 104/5 -5.35 1.2400% *1.2088-1.2570% 304.50 注：*表创该券发行以来殖利率新低。

本周全球重要经济事件和数据包括：

8/12(三)：美国7月联邦预算；欧元区6月工业生産；瑞士ZEW8月投资者信心指数；英国7月请领失业金人数、失业率；澳洲8月消费者信心及第二季薪资价格指数；新西兰7月制造业采购经理人指数(PMI)；美国纽约联储总裁杜德利发表演说；澳洲央行副总裁洛威发表演说。

8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售；德国CPI和HICP 7月终值；法国HICP 7月终值；韩国央行利率决定；欧洲央行公布7月政策会议的会议记录；菲律宾央行政策决定。

8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业産出；美国7月PPI；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数(HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。

30 104/11 2.1200

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.2400

5 104/9 0.8500

3 104/1 0.5980