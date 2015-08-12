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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 12:43 BJT

《独家新闻》来宝集团考虑从战略投资者筹资--消息

通过发行可转换债券而不是要求股东增加股本，不仅可以确保资金来源，而且还可以避免短期带来稀释效应，同时也给合作方带来了低成本进入公司的良机。自2月份以来该公司市值已经缩水约50%。

“(发行可转换债券)向市场发出了强烈信号--在不需要增加股本的时候，公司的确不会做任何稀释股权的事情，”上述消息人士如是说，但强调此事还不是铁板钉钉。

该股最新跌12.28%，至0.500坡元。(完) (编译 许娜/孙国玉；审校 王洋/王颖)

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