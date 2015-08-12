《独家新闻》来宝集团考虑从战略投资者筹资--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
通过发行可转换债券而不是要求股东增加股本，不仅可以确保资金来源，而且还可以避免短期带来稀释效应，同时也给合作方带来了低成本进入公司的良机。自2月份以来该公司市值已经缩水约50%。
“(发行可转换债券)向市场发出了强烈信号--在不需要增加股本的时候，公司的确不会做任何稀释股权的事情，”上述消息人士如是说，但强调此事还不是铁板钉钉。
该股最新跌12.28%，至0.500坡元。(完) (编译 许娜/孙国玉；审校 王洋/王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”