中国货币市场：资金收紧但回购利率升幅有限，人民币续贬宽松预期升温

路透上海8月12日 - 中国银行间市场周三资金面有所收紧，不过回购利率涨幅暂有限。汇率新政后人民币连续第二日大幅贬值，大行整体资金供给进一步收缩，机构平头寸的难度较此前明显增加。

交易员并表示，人民币若持续弱势可能导致贬值预期进一步加强，并加剧资本外流的压力，从而冲击资金面；不过央行应已有后续应对举措，若流动性继续趋紧，包括降准等政策料将跟上。

“今天资金是有点紧，大行基本就国开在出了，（人民币）中间价又开这么低，对情绪肯定有影响，”华东一银行交易员称。

她指出，人民币的快速贬值对大行的外汇业务压力很大，如果资金不断外流，人民币流动性将面临冲击，接下来通过降准进行对冲的必要性提升。

继中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%后，人民币兑美元中间价 今日续跌1.6%报6.3306元。受此影响，人民币兑美元即期 周三早盘再现逾1,000点子的跌势并刷新四年低点。

上海一券商交易员称，相对于降准等总量宽松政策，目前首要关注的还是人民币贬值预期能否在短期内得到有效控制，只有贬值预期不进一步扩散，后续流动性的压力才能从源头上减轻。

针对今日中间价继续大跌，央行表示，在有管理的浮动汇率制度下，人民币汇率中间价的波动是正常的。短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。而从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。

上海一银行交易员表示，自本周一下午起，大行的供给就呈逐步减少的迹象，但资金价格的上行幅度尚不明显，一方面利率相对于资金面变化一般都相对滞后，此外市场对降准等政策的预期也是因素之一。

另一上海的银行交易员则谈到，由于此前流动性一直偏宽松，多数机构都有一些“余钱”，平头寸的压力尚不算很大，但如果供给进一步收缩，则回购利率涨幅难免会扩大。

国泰君安证券研究所最新债市报告则指出，由于实际流动性受到人民币贬值负面影响不会太高（预计短期内会完成5%贬值幅度），再加上央行会进行流动性对冲，国内流动性供给仍然过剩。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.5904 1.5735 +1.69

七天 2.4352 2.3964 +3.88

14天 2.5017 2.5041 -0.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4950 0.3650 +113.00

七天 1.8300 1.4050 +42.50

14天 1.7100 1.0200 +69.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.5900 1.5700 +2.00

七天 2.4400 2.4000 +4.00

14天 2.5100 2.5300 -2.00

Shibor

其中:隔夜 1.6140 1.5860 +2.80

七天 2.4720 2.4630 +0.90