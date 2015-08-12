新兴汇市：新兴亚币触及多年低位，人民币贬值引发货币战担忧

然而分析师称，市场并不认为中国此举为一次性举措，预计人民币还会进一步下滑，拖累新兴亚币进一步走软。

中国周二举措发生在一系列令人失望的经济数据之后。经济学家认为，这些数据暗示中国将需要有更多刺激措施来提振本国经济增长。

“这肯定不会是一次性的，未来还会有更多贬值，直到中国央行将现货汇率调整至与中间价重新一致为止，这将需要更大的干预力道，”澳洲联邦银行(CBA)驻新加坡亚洲外汇策略师Andy Ji称。

Ji还表示，美元“将继续前进”，进一步对亚币走强。

中国的人民币贬值举措引发市场预期，只要贬值步伐不会太快，其它亚洲国家也可能会允许本币走软来提振本国经济。

马币(林吉特) 走软，跌穿重要心理关口4.0000，刷新17年低位。印尼卢比 也跌至1998年7月以来最低。

坡元 、台币 和菲律宾披索 均兑美元触及五年低位。

韩元 跌至近四年低位。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 125.23 125.13 -0.08 -4.45 119.66

坡元 1.4142 1.4014 -0.91 -6.24 1.3260

台币 32.199 32.080 -0.37 -1.49 31.718

韩元 1193.40 1179.10 -1.20 -7.89 1099.30

泰铢 35.53 35.37 -0.45 -7.40 32.90

菲律宾披索 46.27 45.93 -0.73 -3.35 44.72

印尼卢比 13820.00 13595.00 -1.63 -10.42 12380.00

印度卢比 64.81 64.19 -0.95 -2.74 63.03

马币 4.0230 3.9615 -1.53 -13.09 3.4965

人民币 6.4269 6.3231 -1.62 -3.47 6.2040

(完)

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